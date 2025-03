Une nouvelle version du logiciel Calibre, le couteau suisse de la gestion des livres numériques, est sortie et apporte quelques nouvelles fonctionnalités notables pour les e-books.

Calibre 8.0.1 se vante d’une meilleure prise en charge des lecteurs électroniques Kobo, Calibre étant désormais équipé pour éditer, afficher et convertir nativement le format de fichier KEPUB propriétaire de Kobo en fichiers EPUB normaux pour la lecture sur des appareils et des applications autres que Kobo (comme Calibre lui-même).

De plus, les utilisateurs d’appareils Kobo peuvent désormais utiliser Calibre pour convertir automatiquement l’EPUB en KEPUB lorsqu’ils envoient des livres, ce qui leur permet de gagner du temps et d’éviter d’avoir à convertir les livres puis à les envoyer.

Je dois admettre que je n’avais jamais entendu parler de KEPUB avant de rédiger cet article car je ne possède pas de liseuse Kobo, mais on m’a posé la question et poussé par la curiosité, j’ai cherché à savoir pourquoi Kobo utilise une extension propriétaire de l’EPUB qui ne fonctionne que sur ses lecteurs électroniques, et en quoi elle diffère de l’EPUB.

Avantages du format KEPUB :

Suivi intégré des statistiques de lecture.

Meilleure typographie, césure et justification des paragraphes.

Transitions et animations de pages plus fluides.

Ensemble élargi d’outils d’annotation.

Intégration avec les dictionnaires intégrés de Kobo.

Métadonnées spécifiques à Kobo.

Navigation par chapitre adaptée à l’interface utilisateur de Kobo.

Il reste un point que je ne pouvais pas classer parmi les « avantages », mais qui constitue néanmoins une distinction importante entre le format Kobo et l’EPUB classique :

Si vous avez une liseuse Kobo et une réserve d’EPUB que vous aimeriez convertir en KEPUB pour l’une des raisons énumérées ci-dessus, passez à Calibre 8.0.1 (ou une version ultérieure, si vous lisez cet article dans le futur).

Il y a un ajustement intéressant dans Calibre 8.0.1 qui permet de se connecter à un « dossier » sur un appareil connecté spécifique. Cela aidera les utilisateurs de Chromebooks car le système d’exploitation traite les périphériques de stockage de masse USB externes (comme les e-readers) comme des dossiers.

Calibre 8.0.1 ajoute également :

Meilleure complétion automatique en mode préfixe

Option pour supprimer les liens de recherche d’auteur dans les détails du livre

L’éditeur de table des matières supporte le déplacement de plusieurs éléments sélectionnés

Mise à jour de l’icône de l’application Calibre sur macOS (en accord avec le style macOS)

Le pilote Kobo ajoute la prise en charge du nouveau firmware sur les appareils Tolino

Amélioration/mise à jour des sources de nouvelles.

Plusieurs problèmes ont été résolus grâce à des pansements sur les bugs :

Renommer les auteurs avec des noms contenant des virgules fonctionne désormais.

Correction de la navigation par onglets pour mettre l’accent sur les champs d’édition dans la liste des livres lorsque les colonnes sont cachées.

La génération de catalogues permet aux modèles d’accéder à la base de données pour les notes.

La recherche en texte intégral indexe désormais le texte dans les archives ZIP et RAR

Corrections diverses pour le téléchargement des métadonnées

Correction pour les noms de fichiers lors du téléchargement de livres à partir de ressources externes

Calibre ne bloque plus au démarrage si le plugin KoboTouchExtended est activé.

Dans l’ensemble, Calibre 8.0.1 ajoute un nouveau chapitre intéressant à l’histoire de l’outil. On dit qu’il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, ce qui est toujours vrai pour Calibre : ce qui manque à l’interface utilisateur et à l’interface graphique est compensé par une utilité essentielle.

Calibre est, comme vous le savez probablement, un logiciel open source et gratuit pour Linux, macOS et Windows. Les utilisateurs des deux premières plateformes peuvent télécharger les installateurs de la dernière version à partir du site web du projet, sans problème.

Les utilisateurs d’Ubuntu peuvent installer Calibre à partir des dépôts Ubuntu, mais cette version sera plus ancienne et ne contiendra pas tous les changements énumérés dans cet article.

Pour installer la dernière version de Calibre sur Ubuntu, vous pouvez utiliser le binaire Linux officiel. Celui-ci peut être téléchargé et installé en utilisant le script d’installation officiel de Calibre, plus une commande pour déplacer le binaire dans l’emplacement racine approprié pour un lancement facile :

sudo -v && wget -nv -O- https://download.calibre-ebook.com/linux-installer.sh | sudo sh /dev/stdin

Remarque : pour exécuter la commande sur Ubuntu, vous devrez peut-être d’abord récupérer le paquet libxcb, en fonction des paquets qui ont été ajoutés/supprimés depuis l’installation d’Ubuntu.

Vous pouvez également vous rendre sur le site officiel de Calibre :