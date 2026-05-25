Après avoir testé le système de diagnostic XTool D8S qui est imposant et robuste, place aujourd’hui à la revue du XTool A30M : compact et idéal pour ceux qui privilégient le diagnostic automobile sans fil rapide et stable vous libérant ainsi des contraintes des câbles.

Offrant une mobilité jusqu’à 10 mètres, l’outil de diagnostic A30M ne se contente pas d’afficher simplement les codes d’erreur OBD. Il est équipé d’une lampe torche pour faciliter le branchement du scanner OBD et affiche instantanément le niveau de tension du véhicule sur son écran digitale.

Affichage permanent de la tension de la batterie Fonction lampe de l’A30M

XTool Anyscan A30M : caractéristiques techniques

Caractéristique Détails Compatibilité du système d’exploitation Android, iOS (iPhone) Compatibilité automobile Compatible avec plus de 85 marques de voitures dans le monde, y compris les modèles américains, Européens et Asiatiques Connectivité sans fil Bluetooth 4.0 (jusqu’à 10 mètres de portée) Réinitialiser les fonctions Réinitialisation de l’huile, réinitialisation EPB, SAS, ABS, réapprendre du corps d’accélérateur, etc… Diagnostics du système complet Moteur, transmission, ABS, SRS, AC, et plus Flux de données en direct Prend en charge jusqu’à 8 flux de données en direct, avec des graphiques en temps réel Langues prises en charge 15 langues Mises à jour gratuites à vie Oui, inclut les mises à jour gratuites sans frais d’abonnement.

Performances du Xtool A30M

Le scanner OBD2 XTOOL A30M est doté d’une multitude de fonctionnalités destinées aussi bien aux techniciens professionnels qu’aux bricoleurs. Il prend en charge une gamme complète de fonctions de diagnostic, allant de la simple lecture des codes d’erreur du moteur à la réinitialisation de systèmes plus complexes.

Avant toute chose, pour utiliser cet outil de diagnostic OBD2, il faut donc installer l’application XTool Anyscan (disponible gratuitement pour iPhone et Android).

Voici un aperçu détaillé de ses performances dans les domaines clés :

Connectivité sans fil

L’A30M utilise la technologie Bluetooth 4.0 pour une connectivité sans fil stable, permettant d’effectuer des diagnostics sans câble. Cela peut s’avérer particulièrement utile dans les espaces restreints ou lors de travaux sur des véhicules de grande taille. Il offre une portée maximale de 10 mètres, ce qui signifie que vous pouvez vous déplacer autour de la voiture ou dans le garage sans avoir besoin de rester relié à l’appareil.

Commande bidirectionnelle et tests

La fonction de commande bidirectionnelle est l’un des points forts de ce modèle. Elle vous permet de tester activement divers composants de la voiture, tels que les pompes à carburant, les injecteurs, les systèmes de climatisation, les vitres et les toits ouvrants, en envoyant des commandes à l’ECU du véhicule. Cette fonctionnalité facilite non seulement le dépannage, mais permet également de gagner du temps par rapport aux méthodes de diagnostic plus manuelles.

Fonctions de réinitialisation :

L’A30M comprend 26 fonctions de réinitialisation, ce qui le rend adapté à un large éventail de tâches d’entretien. Celles-ci incluent :

Réinitialisation de l’EPB (frein de stationnement électronique)

Purge des freins ABS

Réapprentissage du corps de papillon

Codage des injecteurs

Réapprentissage du capteur de vilebrequin

Et plus encore… Ces fonctions de réinitialisation peuvent vous aider à maintenir votre voiture en parfait état sans avoir à vous rendre chez le garagiste, ce qui est toujours coûteux.

Compatibilité avec les véhicules modernes :

Cet outil est compatible avec les véhicules de 1996 et plus récents, prenant en charge un large éventail de protocoles OBDII, y compris les dernières mises à jour telles que CAN FD (pour les modèles GM 2020 et plus récents) et FCA AutoAuth (pour les modèles Chrysler, Jeep, Dodge et Fiat plus récents). Le scanner fonctionne de manière transparente avec une large gamme de véhicules, ce qui en fait un choix polyvalent pour les utilisateurs possédant plusieurs marques de voitures.

Représentation graphique des données en temps réel :

La fonctionnalité de flux de données en direct est un autre outil puissant de l’A30M. Le scanner prend en charge jusqu’à 8 flux de données en direct simultanément, offrant une représentation graphique en temps réel pour une meilleure compréhension des performances du véhicule. Que vous surveilliez l’état du moteur ou suiviez la consommation de carburant, cette fonctionnalité apporte une valeur ajoutée significative à toute personne cherchant à prendre des décisions éclairées concernant son véhicule.

Utilisation du Xtool A30M

Après avoir téléchargé l’application Xtool Anyscan sur votre smartphone, branchez l’outil de diagnostic sur la prise OBD de votre véhicule dont l’emplacement diffère selon les véhicules : regardez sous le volant, dans le fond de la boîte à gants, sous le tableau de bord côté passager, derrière le levier de vitesse…etc.

Une fois branché, les trois LED de l’A30M indiquent l’état de l’appareil et peuvent vous aider lors de sa configuration. Il y a des voyants pour l’alimentation (vert), la connexion Bluetooth (bleu) et la connexion à la voiture (vert).

Effectuez les mises à jour avant de lancer le diagnostic.

Connecté vous à l’appareil via l’application (autorisez la connexion bluetooth) et commencez par mettre à jour le système de diagnostic. Puis renseignez la marque et modèle de véhicule et démarrez un autoscan à la fin duquel vous aurez un rapport global comme celui-ci. Ensuite effectuer un reset des codes de pannes car il s’agit souvent de faux positifs enregistrés puis relancer un nouveau diagnostic et vous verrez que tout passe au vert si tout va bien sauf pour les pannes persistantes pour lesquelles vous pourrez effectuer des recherches pour résoudre le problème.

Nouveau diagnostic après réinitialisation des faux positifs.

L’application Xtool Anyscan propose également des fonctions spéciales afin de tester un système en particulier comme les tests EVAP, de pompe à carburant, d’injecteurs, d’embrayage de climatisation, de vitres et de portes, de toit ouvrant, et bien plus encore.

Conclusion

À mi-chemin entre un petit scanner OBD Bluetooth et un modèle portable, le XTool A30M tient dans la boîte à gants d’une voiture (il tient dans la main), mais c’est l’un des scanners les plus complets en connexion Bluetooth. C’est un appareil fiable qui, personnellement, m’a indiqué exactement les mêmes diagnostics que le modèle Xtool D8S testé dans cet article… à la différence que vous pouvez laisser le modèle A30M dans la voiture plutôt que d’embarquer l’équivalent d’une grosse tablette.

Au prix de 155 Euros sur Amazon, le XTool A30M vous aidera à diagnostiquer divers problèmes automobiles. La société Xtool commercialise également une gamme de scanners automobiles portables ainsi que des programmateurs de clés de voiture. A30 est parfait pour ceux qui ont des problèmes électriques intermittents nécessitant un diagnostic.