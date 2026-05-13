Que vous vous prépariez à recycler, réutiliser ou vendre un Mac, ou que vous passiez en revue d’anciens disques durs et supports de stockage dont vous souhaitez effacer toutes les données, l’effacement sécurisé du disque est une étape importante. Le simple fait de supprimer des fichiers ou de formater un disque ne suffit pas toujours, en particulier pour les disques durs et les supports de stockage externes, car les données peuvent parfois être récupérées à l’aide d’outils de récupération et d’analyse judiciaire. La dernière chose que vous souhaitez, c’est de jeter un ancien disque dur contenant des données importantes ou des informations privées, puis de voir ces données récupérées et utilisées à des fins malveillantes. L’effacement sécurisé des disques et des disques durs est particulièrement important pour de nombreuses professions qui traitent de nombreuses données personnelles confidentielles, comme c’est souvent le cas dans les ressources humaines, la paie, la médecine, les soins de santé, l’expertise comptable ou le conseil financier.

Sur les Mac modernes, y compris ceux équipés de macOS Tahoe et Sequoia, les options permettant d’effacer un disque en toute sécurité peuvent être un peu plus nuancées qu’auparavant. Certes, il est parfois possible de simplement connecter un disque au Mac et d’utiliser l’Utilitaire de disque pour procéder à un effacement sécurisé, mais vous constaterez peut-être que les paramètres familiers des « Options de sécurité » de l’Utilitaire de disque ne sont pas toujours disponibles, selon le type de périphérique de stockage utilisé. Cela a conduit certains utilisateurs à croire que l’effacement sécurisé n’était plus possible sous macOS avec l’Utilitaire de disque, mais ce n’est pas nécessairement le cas. Bien que cela puisse prêter à confusion si vous vous attendez à effacer et réécrire un disque de manière traditionnelle, cela ne signifie pas que vous ne pouvez plus effacer de manière sécurisée les disques et les lecteurs, mais vous devrez peut-être chercher au-delà de l’Utilitaire de disque pour atteindre cet objectif.

Nous allons passer en revue les étapes à suivre pour effectuer un effacement sécurisé des disques et des lecteurs sur les Mac récents, équipés de macOS Tahoe 26 ou d’une version ultérieure, et vous expliquer quoi faire lorsque la fonctionnalité d’options de sécurité standard n’est pas disponible dans l’Utilitaire de disque, afin que vous puissiez tout de même effectuer un effacement sécurisé du lecteur/disque.

Comment effectuer un effacement sécurisé dans l’Utilitaire de disque sous macOS lorsque les Options de sécurité sont disponibles

Ouvrez l’Utilitaire de disque sur le Mac (situé dans /Applications/Utilitaires/) Connectez le disque que vous souhaitez effacer de manière sécurisée Cliquez sur « Effacer » comme d’habitude Recherchez le bouton « Options de sécurité » et configurez votre effacement sécurisé en procédant comme d’habitude

Si « Options de sécurité » est disponible pour l’effacement du disque sélectionné, vous verrez s’afficher des options vous permettant de choisir le niveau de profondeur de réécriture du disque, allant d’un effacement rapide à plusieurs passages d’écriture de données aléatoires sur le disque.

Cette méthode est simple et intuitive, et de nombreux utilisateurs de Mac s’appuient depuis des années sur l’Utilitaire de disque à cette fin, l’écriture et la réécriture de données constituant la méthode standard pour empêcher toute récupération et effacer un disque en toute sécurité.

Mais, contrairement aux versions antérieures de macOS avec l’Utilitaire de disque, les « Options de sécurité » et l’effacement sécurisé ne sont pas toujours disponibles sur les versions modernes de l’Utilitaire de disque sous macOS, selon la version de macOS et les disques utilisés, comme vous l’avez peut-être déjà remarqué. Voyons donc pourquoi il en est ainsi, et abordons également la manière d’effacer en toute sécurité un disque ou un lecteur lorsque cette option n’est pas disponible dans l’Utilitaire de disque.

Pourquoi les Options de sécurité n’apparaîssent pas dans Utilitaire de disque sur Mac ?

Si le bouton « Options de sécurité » n’apparaît pas lorsque vous essayez d’effacer un disque dans l’Utilitaire de disque sur Mac, c’est probablement volontaire. Apple a spécifiquement supprimé la fonctionnalité d’effacement sécurisé pour certains types de disques, notamment les SSD, le stockage interne intégré sur un Mac Apple Silicon, les volumes formatés en APFS et parfois même les anciens disques durs SATA rotatifs traditionnels et les disques hybrides. Ces derniers sont souvent utilisés à des fins d’archivage et de sauvegarde, ce qui rend leur effacement sécurisé particulièrement important s’ils contiennent des données personnelles, sensibles, privées ou professionnelles.

Gardez à l’esprit que l’écrasement répété de données peut réduire la durée de vie du disque SSD.

En général, vous ne trouverez pas les options de sécurité disponibles sur les SSD en raison du nivellement de l’usure et d’autres techniques utilisées qui rendent les approches de sécurité standard basées sur le réécriture moins fiables pour l’effacement des données. À la place, macOS s’appuie sur le chiffrement pour ces disques, ainsi que sur des méthodes d’effacement rapide, afin de rendre les données inaccessibles.

Pour les disques internes et les SSD, macOS s’appuie sur FileVault (lorsqu’il est activé, ce qui est aujourd’hui le cas par défaut), qui, lors de l’effacement d’un disque, détruit les clés de chiffrement, rendant ainsi toutes les données précédentes sur le disque illisibles et inaccessibles.

Considérations importantes pour l’effacement sécurisé des disques via Terminal : Avant d’effectuer un effacement sécurisé sur un disque, assurez-vous d’identifier correctement le disque et son identifiant, afin de ne pas effacer le mauvais disque. De plus, vous devez sauvegarder toutes les données importantes, car l’effacement sécurisé du disque rend la récupération des données pratiquement impossible. Sachez que l’effacement sécurisé des disques peut prendre beaucoup de temps, en particulier sur les disques de grande capacité et les anciens disques durs traditionnels à plateau rotatif.

Comment effacer un disque en toute sécurité sur Mac via le Terminal, lorsque l’Utilitaire de disque ne le permet pas

Même si les options de « Sécurité » ne sont pas disponibles dans l’Utilitaire de disque, vous pouvez tout de même effacer un disque en toute sécurité sur Mac. Cependant, vous devrez contourner l’Utilitaire de disque et utiliser la ligne de commande à la place. Cette méthode est plus avancée ; si vous n’êtes pas à l’aise avec la ligne de commande, il vaut sans doute mieux ne pas la suivre. Si vous sélectionnez le mauvais disque avec l’utilitaire d’effacement, vous effacerez le disque et ne pourrez pas le récupérer.

Ouvrez l’application Terminal, située dans /Applications/Utilitaires/ Identifiez le disque que vous souhaitez effacer en utilisant la commande suivante, en recherchant l’identifiant du disque (par exemple : diskX) qui lui correspond : diskutil list Utilisez ensuite la commande « secureErase » suivie du nombre de passes que vous souhaitez effectuer pour l’effacement sécurisé, et indiquez l’identifiant du disque, par exemple : diskutil secureErase 2 /dev/diskX Appuyez sur Retour pour lancer le processus d’effacement sécurisé

Vous pouvez également utiliser simplement 0 pour un remplissage à zéro en un seul passage (qui écrit des 0 sur l’ensemble du disque), ce qui est rapide, mais moins sécurisé.

diskutil secureErase 0 /dev/diskX

Si vos disques contiennent des données particulièrement sensibles, plus le nombre de passages est élevé, plus les données seront difficiles à récupérer. Vous pouvez utiliser « 3 » pour un effacement en 35 passes, ce qui est assez lent, mais signifie que le disque est réécrit 35 fois avec des données aléatoires.

Comment effacer en toute sécurité les SSD internes sur les Mac modernes et les versions récentes de macOS

Pour la plupart des Mac modernes, afin d’effacer correctement le SSD interne intégré avec une version récente de macOS, il vous suffit de procéder comme suit :

Assurez-vous que FileVault est activé (Menu Apple > Réglages système > Confidentialité et sécurité) Sur les Mac Apple Silicon, utilisez l’Assistant d’effacement dans Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser Redémarrez le Mac et réinstallez macOS soit via le mode de récupération, soit à l’aide d’un disque d’installation amorçable pour effectuer une installation propre de macOS Sequoia ou Tahoe.

Cette méthode fonctionne car les données ont été chiffrées avec FileVault, et l’effacement ainsi que la suppression de la clé sécurisent efficacement les données du disque.

Sur les Mac Apple Silicon, l’utilisation de l’Assistant d’effacement ou la réalisation d’un effacement suivi d’une installation propre d’un nouveau système d’exploitation est souvent la méthode la plus simple et la plus complète.

Comme vous pouvez le constater et comme vous l’avez probablement déjà découvert, les fonctionnalités d’effacement sécurisé de l’Utilitaire de disque ont changé, en fonction des disques connectés et de leurs types. Ce n’est plus aussi simple ni aussi évident qu’auparavant, et vous devrez peut-être désormais soit utiliser le Terminal comme indiqué ci-dessus, soit effectuer un simple effacement du disque et réinstaller macOS pour un disque interne. Pour les anciens Mac et disques, le réécriture du disque avec secureErase est efficace, tandis que les Mac et SSD modernes peuvent s’appuyer sur le chiffrement, l’effacement standard et la destruction de la clé de chiffrement.