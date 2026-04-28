Quiconque souhaite nettoyer ou désencombrer son ordinateur au-delà des outils fournis par défaut finira tôt ou tard par découvrir BleachBit. Cet outil open source et gratuit est le premier choix de nombreux utilisateurs sur Windows, Linux et macOS. Je l’ai présenté à plusieurs reprises ces dernières années à l’occasion de mises à jour majeures telles que la précédente version BleachBit 5.0 il y a un an.

BleachBit 6.0 : nettoyage intelligent et optimisation pour Chrome, Firefox et bien plus

Le développeur vient de publier la version BleachBit 6.0, qui apporte son lot de nouveautés. Ceux qui naviguent beaucoup sur le Web peuvent se réjouir du nouveau gestionnaire de cookies. Il permet enfin de définir précisément quels cookies doivent être conservés dans les navigateurs basés sur Chromium ou dans Firefox, tandis que les autres finissent dans le broyeur numérique.

Puisqu’on parle de navigateurs, Vivaldi et Zen sont désormais également pris en charge officiellement. La profondeur de nettoyage sur Chrome et Firefox a également été améliorée, de sorte que les caches de shaders, les données de notification ou les favicons sont désormais également pris en compte. Ceux qui utilisent ces navigateurs sous Linux en tant que Snap ou Flatpak bénéficient d’une gestion améliorée du cache.

L’interface utilisateur a également fait l’objet d’améliorations. Il existe désormais un mode expert qui masque les fonctions avancées derrière un petit obstacle, afin que les débutants ne suppriment pas accidentellement des données importantes. Les avertissements peuvent désormais être désactivés de manière permanente dans la fenêtre principale et les chemins d’accès aux fichiers peuvent être facilement insérés depuis le presse-papiers à l’aide d’un raccourci clavier pour les supprimer en toute sécurité. Le programme distingue également mieux visuellement les chemins d’accès propres à l’utilisateur et la liste des exceptions.

Sous le capot, la version Windows a également évolué. Le programme d’installation est désormais entièrement disponible en français et utilise des certificats de sécurité modernes. BleachBit 6 nettoie désormais également les traces de LibreOffice 4 et détecte les applications qui ont enregistré leur chemin d’installation dans le registre Windows. Une erreur importante concernant la corbeille a été corrigée, qui pouvait entraîner la perte de données via des raccourcis dans certaines circonstances. De plus, le passage d’un profil utilisateur à l’autre a été simplifié et la vitesse de réécriture des fichiers avec des droits d’administrateur a été améliorée. Si vous souhaitez essayer la nouvelle version, vous trouverez les téléchargements comme d’habitude sur la page officielle du projet.

BleachBit 5.0 : de nouvelles fonctionnalités pour rendre votre PC comme neuf

BleachBit 5.0 fait un pas en avant dans le domaine des outils de maintenance et de nettoyage des systèmes d’exploitation pour les distributions Linux, Windows et macOS. Grâce à sa nature open source, l’utilitaire reste l’un des choix préférés de ceux qui accordent la priorité au contrôle des données et à la protection de la vie privée sur leurs PC. La nouvelle version comporte un certain nombre de changements destinés à améliorer l’expérience de l’utilisateur, à optimiser la sécurité et à adapter le logiciel aux exigences des plates-formes les plus récentes.

Avec la mise à jour vers BleachBit 5.0, l’outil introduit de nouvelles fonctionnalités qui visent à simplifier les tâches de maintenance, à étendre la compatibilité avec de nouveaux environnements et à améliorer la stabilité sur des systèmes de différents profils, des ordinateurs personnels aux environnements professionnels. Ces ajouts renforcent son rôle d’allié fiable dans la gestion et le nettoyage des PC, tout en ajoutant des fonctionnalités pour les utilisateurs avancés qui apprécient le contrôle fin des fichiers temporaires et de la vie privée.

Principales caractéristiques de BleachBit 5.0

La nouvelle version intègre la possibilité de choisir la langue directement à partir des options du programme, ce qui facilite son utilisation par une plus large communauté d’utilisateurs. De plus, des raccourcis clavier améliorés (tels que Ctrl+Q ou Ctrl+W) ont été implémentés pour fermer l’application plus efficacement, ainsi que des notifications moins invasives sur les mises à jour, évitant ainsi les interruptions de tâches dans votre routine de travail.

La prise en charge des applications s’est considérablement améliorée : il est désormais possible de nettoyer spécifiquement les versions bêta et Snap de Discord, ainsi qu’une meilleure gestion des systèmes multi-utilisateurs, où BleachBit ignorera les processus lancés par d’autres profils, optimisant ainsi les performances dans les environnements partagés.

BleachBit 5.0 introduit des améliorations destinées aux systèmes Linux

Pour ceux qui utilisent des distributions basées sur GNU/Linux, BleachBit 5.0 a étendu ses capacités. Il inclut le nettoyage de navigateurs tels que le navigateur LibreWolf et Microsoft Edge, ainsi que la prise en charge de la suppression des fichiers Bash temporaires et l’amélioration de la gestion des journaux de rotation et des fichiers .desktop corrompus. Parmi les applications prises en charge, le célèbre client de messagerie Geary peut désormais être nettoyé par l’outil.

Une autre nouveauté est l’ajout d’une icône AppIndicator, conçue pour faciliter l’accès depuis le bureau, et la mise à disposition de nouveaux paquets rpm et deb compatibles avec les versions récentes de Fedora (41 et 42), CentOS 9 Stream et Ubuntu (24.10 et 25.04), favorisant ainsi l’intégration avec les systèmes d’exploitation les plus récents.

Priorité à la sécurité et à la compatibilité sous Windows

Pour Windows, BleachBit a pris des mesures pour renforcer la sécurité et la compatibilité. La version 5.0 n’est plus compatible avec Windows XP et Windows 7, et se concentre sur les systèmes plus récents. Parmi les changements les plus importants, on trouve des correctifs pour les vulnérabilités précédemment détectées dans les fichiers DLL (telles que celles identifiées par CVE-2023-47113 et CVE-2025-32780) et des mises à jour des composants internes, tels que NSIS, Python et GTK, afin d’aligner les performances sur les normes actuelles.

Des améliorations visuelles ont également été apportées à l’environnement Windows, avec un nouveau thème spécifique à Windows 10 et l’inclusion de métadonnées supplémentaires dans le fichier exécutable bleachbit.exe , ce qui facilite son identification et son utilisation sur les systèmes où la gestion des applications est essentielle.

Options avancées d’effacement et de protection de la vie privée

BleachBit 5.0 maintient et renforce l’accent mis sur la suppression sécurisée des fichiers, avec des fonctions qui permettent d’écraser plusieurs fois les données supprimées, ce qui les rend plus difficiles à récupérer ultérieurement. Cette option peut s’avérer très utile dans les environnements où la protection des informations sensibles est une priorité, comme les bureaux ou les ordinateurs utilisés dans le monde des affaires.

Outre le nettoyage traditionnel du cache, des journaux et des données temporaires, le programme facilite la suppression des cookies, des restes de paquets d’installation et des bases de données d’applications internes, l’optimisation de l’espace et l’amélioration de la confidentialité.

Amélioration des performances et de la stabilité

Au cours du développement de cette version, une attention particulière a été portée à la résolution des problèmes classiques liés au mode portable, à la gestion des listes personnalisées et à la stabilité générale du logiciel. Ces corrections permettent à BleachBit de rester stable même dans des scénarios exigeants ou lorsque les options de nettoyage sont largement personnalisées.

Les nouvelles versions offrent des performances améliorées à la fois dans les systèmes multi-utilisateurs et dans ceux où des processus isolés de différents systèmes d’exploitation fonctionnent en mode double, grâce à une gestion plus précise des processus actifs et à une gestion plus précise des listes.

BleachBit 4 : le logiciel de nettoyage passe en version 4.6.0, voici ses nouvelles fonctionnalités

Bleachbit 4.6.0 a été annoncé, la dernière version du populaire programme de maintenance et de nettoyage pour les systèmes d’exploitation Linux, Windows et macOS.

Et cette nouvelle version appelée BleachBit 4.6.0 arrive chargée de nouvelles fonctionnalités (améliorations, corrections et changements), donc une grande version qui stimulera beaucoup plus son utilisation par ses utilisateurs actuels et d’autres nouveaux. Dans mon cas, je l’utilise en mode graphique pour nettoyer l’ensemble du système d’exploitation Linux, sur Mac je continue d’utiliser CleanMyMac X.

Bleachbit 4.6.0 : des capacités de nettoyage étendues

En bref, et selon l’annonce officielle de sa sortie, parmi les nombreux changements généraux mis en œuvre, certains se distinguent comme les 10 suivants :

Nettoyage des onglets récemment fermés dans Firefox, des données d’autocomplétion dans les navigateurs Web basés sur Chromium, et un nettoyage plus profond ou plus large sur le navigateur Web Firefox.

Correction de bugs liés aux messages “AttributeError” et “OperationalError : no such table exists” lors du nettoyage de Firefox.

Il est maintenant possible d’afficher des informations de débogage dans le CLI en utilisant les options –debug ou –preset.

Amélioration de l’organisation de la sortie affichée lors de l’utilisation de l’option d’aide.

Prise en charge des nouvelles versions de GIMP et ajout de la détection d’exécution.

Ajout d’une solution de contournement pour la vulnérabilité de la sécurité des DLL.

Ajout de titres à certaines boîtes de dialogue existantes.

Amélioration de la traduction de plusieurs chaînes de caractères.

La prise en charge de FileZilla a été améliorée.

Plusieurs modifications ont été apportées à la version Linux, dont les 10 suivantes méritent d’être mentionnées :

Le nettoyage de la liste des documents récents dans KDE 5 et l’amélioration de la vitesse de nettoyage de Firefox.

Nettoyage de Microsoft Edge. En plus de Firefox, Thunderbird et Google Chrome au format Flatpak.

Une modification a été ajoutée pour conserver les icônes de signets ajoutés dans Firefox.

Il est désormais possible d’afficher son icône de signet au-dessus de certains lanceurs d’applications.

Le programme notifie désormais l’utilisateur lorsqu’il s’exécute en tant que root sur Wayland.

Ajout de la dépendance python3-psutil lors de l’installation.

Ajout d’un changement pour garder les fichiers xauth dans /tmp.

Correction de la détection des fichiers .desktop invalides.

Ajout d’un menu contextuel pour KDE.

Correction de l’erreur “ Permission denied : /proc/ “.

Démonstration utilisation mode sombre de Bleachbit sur Windows

En résumé, BleachBit 4.6.0 est une excellente mise à jour contenant de nombreux changements utiles qui étendent et améliorent l’utilisation de cet outil logiciel de maintenance et de nettoyage populaire.

BleachBit 2.0 : le CCleaner gratuit passe en version 2.0 avec de nouvelles fonctionnalités

BleachBilt 2.0 sur Ubuntu Linux

Le programme open source Bleachbit promet de nettoyer en quelques clics de souris le système d’exploitation de votre PC afin de supprimer par exemple les fichiers temporaires inutiles, protèger votre vie privée et plus encore. Avec BleachBit vous pouvez vider le cache, supprimer les cookies, l’historique de navigation internet, les fichiers temporaires, supprimer les journaux de log et supprimer les fichiers indésirables dont vous ne connaissiez même pas de leur existence.

Similaire à CCleaner de Piriform, Bleachbit est également différent sur plusieurs points à commencer par le fait qu’il soit open source, gratuit et dipsonible aussi bien sur Linux que Mac et Windows. Le logiciel perlet de faire le ménage parmi des milliers d’applications , y compris Firefox, Internet Explorer, Adobe Flash, Google Chrome, Opera, Safari, et plus encore.

Au-delà de simplement la suppression de fichiers, BleachBit inclut des fonctionnalités avancées telles que la suppression complète des fichiers pour éviter la récupération, cacher les traces de fichiers supprimés par d’autres applications et passer nettoyer Firefox pour le rendre plus rapide encore.

Quelles sont les nouveautés avec Bleachbit 2.0 ?

Bleachbit 2.0 est la première mise à jour majeure de l’application depuis que Bleachbit 1.2 a été publié en 2016. Voici les changements mis en avant par le développeur :

Meilleur nettoyage des caches de Google Chrome et Chromium.

Nettoyage de l’historique des interactions sur Google Chrome et Chromium.

Activation de la suppression sécurisée pour SQLite.

Pour mettre à jour ou installer la dernière version de BleachBit, vous pouvez utiliser les installateurs disponibles pour toutes les distributions principales de Linux ainsi que macOS et Windows le site Web de Bleachbit.