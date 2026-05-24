Oui, vous avez bien entendu la nouvelle version d’AltStore Classic (en version bêta 2.3b1 pour le moment) apporte l’installation, mettre à jour et changer d’applications directement sur iPhone en Wifi … plus besoin d’utiliser un Mac ou PC comme c’était le cas auparavant avec AltStore.

Concrètement, cela signifie qu’une fois AltStore installé, vous pouvez l’utiliser en toute liberté. Il vous suffit désormais d’une connexion Wi-Fi, sans avoir à vous assurer d’avoir votre ordinateur à portée de main pour exécuter AltServer et re-signer les certificats chaque semaine. La mise à jour de vos applications se fait en toute fluidité, et vous n’avez plus à vous soucier de la limite de 3 applications.

Pas d’AltServer, pas de problème

Pour que cette version fonctionne, vous devrez vous connecter à ce qu’on appelle un « serveur Anisette ». Pour celles et ceux qui n’ont jamais entendu parler d’un serveur Anisette, ne vous inquiétez pas car tout ce que vous devez savoir, c’est qu’il s’agit d’un moyen pour AltStore de se connecter aux serveurs d’Apple sans passer par AltServer. Depuis la page des paramètres d’AltStore, vous pouvez désormais ajouter n’importe quel serveur Anisette via son URL. Si vous ne savez pas où en trouver un, plusieurs serveurs gérés par la communauté sont facilement accessibles grâce à une simple recherche Google (recherchez par exemple « URL serveur Anisette »).

Cela a été possible grâce au travail de Jackson Coxson et de toute l’équipe SideStore qui ont réalisé un travail d’ingénierie avec les serveurs Anisette distants, qui sont des éléments clés pour que tout cela fonctionne. Si vous souhaitez soutenir leur travail, pensez à rejoindre leur Patreon.

L’interface utilisateur a été fluidifiée et améliorée pour se conformer au nouveau Liquid Glass comme c’est déjà le cas avec AlStore PAL élégante pour lui donner ce côté moderne.

Nous voulions vous proposer cette version bêta dès que possible, c’est pourquoi la bêta 1 nécessite une configuration manuelle avant de pouvoir installer des applications sans AltServer. Les prochaines versions amélioreront l’expérience pour la rendre fluide, mais pour l’instant, nous avons rédigé des instructions détaillées pour vous aider à vous lancer. Pour obtenir des instructions complètes sur la configuration de l’installation sur l’appareil, veuillez consulter notre FAQ : https://faq.altstore.io/altstore-classic/no-computer-instructions

Pour le moment AltStore Classic 2.3b1 est accessibles aux fans soutenant le compte Patreon d’AltStore Classic. Une version finale disponible pour tout le monde est prévue dès que les derniers détails seront réglés.