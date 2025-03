Kagi, la société à l’origine d’un moteur de recherche privé et payant du même nom, a annoncé qu’elle mettait à disposition son navigateur Web Orion, basé sur Webkit.

Dans un billet publié sur BlueSky, Kagi a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer que le développement du navigateur Orion pour Linux a officiellement commencé ».

Orion n’est actuellement disponible, pour le moment que sur macOS et iOS, mais il a été conçu pour être meilleur que Safari d’Apple, et pour surpasser Google Chrome, Mozilla Firefox et d’autres navigateurs dans de nombreux domaines.

Orion est un navigateur sans télémétrie, il intègre le blocage des publicités et du pistage par défaut et utilise moins de mémoire, accélère la vitesse de chargement des pages et est plus économe en batterie sur les appareils Apple que les autres navigateurs. Il prend également en charge les extensions Chrome et Firefox.

Il reste à voir si tous ces avantages peuvent être transposés à Linux, une « plateforme » moins bien définie que macOS si l’on vise des objectifs tels que l’efficacité énergétique. Kagi a bon espoir et annonce que la version Linux d’Orion aura les mêmes fonctionnalités que la version macOS d’ici l’année prochaine.

Il est évident que la nature fermée (actuelle) d’Orion ne plaira pas à tout le monde. De nombreux utilisateurs de Linux ne peuvent tout simplement pas supporter d’utiliser Steam, Spotify, Vivaldi, Slack, Discord, Google Chrome, WhatsApp ou d’autres applications, outils ou services non libres.

C’est juste ; nous sommes libres de choisir les logiciels qui nous conviennent à tous les niveaux, qu’il s’agisse de l’utilité, de l’intégration ou du modèle de licence.

Cependant, l’idée de pouvoir exécuter un navigateur web rapide, convivial et flexible basé sur WebKit sur Linux est un développement prometteur pour le choix, si rien d’autre n’est fait. GNOME Web/Epiphany montre les promesses de WebKit – Orion pourrait apporter la touche finale.

Si vous souhaitez en savoir plus et télécharger Orion, consultez la page du site officiel de Kagi, ou lisez la FAQ complète. Pour recevoir des informations sur la prochaine version Linux, indiquez votre adresse électronique dans le formulaire d’inscription.