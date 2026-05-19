Les appels commerciaux non sollicités et les appels indésirables sont une nuisance quotidienne pour des millions de personnes. C’est pourquoi le développeur français Camille Bouvat a décidé de prendre les choses en main après avoir été submergé d’appels indésirables.

Natif de Toulouse, le développeur de 38 ans a lancé son application Saracroche l’année dernière, conçue pour bloquer un maximum d’appels indésirables.

Ce qui me dérangeait le plus, c’étaient les appels indésirables incessants, comme ceux concernant les panneaux solaires et Enedis. J’utilisais d’autres applications, mais elles ne bloquaient plus les appels à moins de payer un abonnement, ce que je trouvais cher. Je voulais quelque chose de gratuit, avec plus de transparence sur l’utilisation des données. Camille Bouvat

Au départ, l’application Saracroche était destinée uniquement à lui et à son entourage proche, mais peu à peu, d’autres utilisateurs l’ont installée. Aujourd’hui, l’application compte plus de 600 000 utilisateurs.

Camille Bouvat s’appuie sur l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) pour collecter les données nécessaires à l’application disponible pour iPhone et Android.

Son fonctionnement varie légèrement selon que l’utilisateur possède un appareil Android ou un iPhone. Il vous suffit de télécharger l’application, activer la fonctionnalité de blocage, et l’application est enregistrée comme outil de blocage d’appels au sein du système d’exploitation du téléphone.

Ensuite, une base de données de numéros connus pour être frauduleux est téléchargée et stockée localement sur l’appareil afin de préserver votre vie privée : aucun donnée ne sort de votre téléphone. Une fois installée, l’application bloque automatiquement les appels indésirables sur le téléphone lui-même, sans nécessiter de connexion Internet.

Je ne dispose pas de statistiques détaillées car l’application ne stocke pas beaucoup d’informations (presque aucune) afin de protéger la vie privée. Mais de nombreux utilisateurs signalent qu’elle bloque 10 à 20 appels par jour. Multiplié par le nombre d’utilisateurs, cela représente facilement des millions d’appels bloqués chaque jour. a déclaré le développeur.

Parmi les nombreux utilisateurs importunés, la plupart sont des personnes âgées, car elles sont plus vulnérables à ces appels en raison de numéros de téléphone anciens qui ont pu être inclus dans les nombreuses fuites de données.

Je reçois des questions et des commentaires par e-mail et via les avis sur le Play Store et l’App Store. J’ai reçu beaucoup d’avis, plus de 6 000, ce qui est vraiment gratifiant. Je reçois également des e-mails de remerciement, ce qui me rend heureux car cela signifie que l’application est vraiment utile.

Pour Camille Bouvat, créer l’application a été la partie la plus facile, puisqu’il est développeur depuis 18 ans. Le véritable défi a été de gérer l’afflux de mails, questions, demandes de fonctionnalités, rapports de bugs et de problèmes liés à différents téléphones. Gérer tout cela lui prend plusieurs heures chaque semaine.

“Je fais tout seul pendant mon temps libre, je n’ai pas de grande équipe.”

Une autre fonctionnalité, déjà lancée sur iOS et bientôt disponible sur Android, est en cours d’extension pour détecter également les SMS frauduleux, en particulier les fausses notifications de livraison et autres tentatives de fraude.

Camille espère également étendre l’application à d’autres pays, bien que chacun dispose de son propre système de numérotation téléphonique et que tous ne rendent pas ces données accessibles au public, comme le fait la France.

L’application étant gratuite, le développeur finance le projet grâce à des dons, même si, à l’heure actuelle, seuls environ 1 % des utilisateurs y contribuent. Alors n’hésiter pas à lui un faire un don 😉