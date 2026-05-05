Pas de Wine, pas d’émulation. Nextpad++ est un portage natif de Notepad++ pour macOS, compatible avec les Mac Apple Silicon et Intel.

Pour de nombreux utilisateurs de Mac issus de l’univers Windows, l’une des applications qui leur manque le plus est Notepad++, un puissant éditeur de texte largement utilisé dans le monde Windows pour le développement et les tâches informatiques. En effet, beaucoup de ceux qui passent au Mac se demandent souvent « où est Notepad++ pour Mac ? », avant de découvrir qu’il n’existe pas. Nombreux sont ceux qui ont cherché des alternatives offrant des fonctionnalités et des capacités comparables. Mais tout cela a enfin changé, car Nextpad++ est désormais disponible pour Mac.

Vous venez de Windows et NotePad++ vous manquait ? Voici une meilleure alternative pour Mac

Nextpad++ pour Mac est une transposition de l’application NotePad++ pour Windows qui offre une expérience similaire et un aspect presque identique à son homologue Windows.

Tout comme son homologue Windows, Nextpad++ est gratuit et léger.

Il s’agit d’une véritable application Mac, ce n’est pas une solution de contournement ni une couche de compatibilité, elle ne nécessite pas de machine virtuelle ou d’émulateur, et ce n’est pas un clone tiers : c’est comme NotePad++, mais pour macOS.

Vous disposerez de toutes les fonctionnalités familières de NotePad++, notamment la coloration syntaxique, la recherche et le remplacement, les expressions régulières, l’édition en vue fractionnée, l’automatisation, la prise en charge de plusieurs onglets et des plugins. De plus, il est rapide et léger, même lors de la gestion de fichiers volumineux.

Nextpad++ pour Mac est là avec toutes les fonctionnalités que vous attendez

NotePad++ est extrêmement populaire dans le monde Windows, en particulier auprès des développeurs, des programmeurs, des développeurs web, du personnel informatique, des administrateurs système, des opérateurs d’agents IA et, en gros, de tout professionnel de la tech ayant besoin d’un éditeur de texte puissant.

Avant la sortie de Nextpad++ pour Mac, les utilisateurs de Mac ayant quitté Windows cherchaient depuis longtemps des alternatives offrant un ensemble de fonctionnalités similaire. Parmi les meilleures options, on trouvait BBEdit, Nova, Sublime Text, Zed, CodeEdit, CotEditor, TextMate, VScode, divers IDE, ou même la personnalisation de TextEdit pour qu’il se comporte davantage comme Notepad (sans le « ++ »), mais si vous êtes du genre à ne vouloir aucun substitut, alors Nextpad++ pour macOS est enfin là pour parfaire votre expérience en tant qu’ancien utilisateur de Windows.