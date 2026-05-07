Si vous préférez garder vos poches vides et vous débarrasser des cartes de fidélité physiques en plastique, vous pouvez jeter un œil au projet WalletWallet. C’est un utilitaire simple pour convertir les codes barres physiques en passes numériques pour Apple Wallet et Google Wallet. C’est entièrement gratuit et accessible directement depuis votre navigateur sans avoir besoin de télécharger une nouvelle application.

Des cartes de fidélité numériques sans application supplémentaire

Pour faire simple, ce petit outil permet de transformer les codes-barres des cartes de membre ou de fidélité en cartes numériques pour Apple Wallet et désormais pour Google Wallet. L’ensemble du processus se déroule directement dans le navigateur, ce qui rend superflue l’installation d’applications supplémentaires. Les utilisateurs n’ont qu’à saisir les données de leur code-barres et peuvent ensuite personnaliser le design ainsi que les inscriptions de la carte numérique. Outre la nouvelle intégration à Google Wallet, le service propose des modèles prédéfinis pour les réseaux sociaux.

WalletWallet : Gratuit et sans fioritures

Une fois la configuration terminée, le fichier peut être téléchargé directement pour les appareils Apple ou enregistré via un lien dans Google Wallet. L’outil ne nécessite aucune inscription, il n’est donc pas nécessaire de créer un compte utilisateur. Comme le traitement s’effectue localement dans le navigateur, les informations restent privées et ne sont pas stockées sur des serveurs tiers.

WalletWallet est entièrement gratuit et se concentre sur l’essentiel, sans vous encombrer de fonctionnalités superflues. Si vous souhaitez numériser votre carte de salle de sport ou votre carte de bibliothèque, vous trouverez ici une solution rapide pour votre quotidien.