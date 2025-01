Il n’est probablement pas nécessaire de rappeler l’importance de la sauvegarde de vos données. Pour celles et ceux utilisant des appareils Apple, Time Machine est utilisé pour effectuer des sauvegardes sur macOS et iCloud sur iOS, mais Microsoft n’a pas développé le meilleur logiciel de sauvegarde pour son système d’exploitation Windows.

Et c’est là qu’un bon logiciel est nécessaire comme MiniTool ShadowMaker qui est un logiciel de sauvegarde et de récupération pour les personnes qui cherchent à protéger leurs données contre la perte accidentelle ou les pannes système. Il est conçu pour les particuliers comme pour les petites entreprises, offrant des fonctionnalités de sauvegarde robustes à un prix compétitif.

Les points forts de MiniTool ShadowMaker sont :

Une sauvegarde complète et différentielle : MiniTool ShadowMaker propose des options de sauvegarde complète, différentielle et incrémentielle. Cela signifie que vous pouvez choisir de sauvegarder l’intégralité de votre système ou uniquement les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde, ce qui permet d’économiser de l’espace de stockage.

: MiniTool ShadowMaker propose des options de sauvegarde complète, différentielle et incrémentielle. Cela signifie que vous pouvez choisir de sauvegarder l’intégralité de votre système ou uniquement les fichiers modifiés depuis la dernière sauvegarde, ce qui permet d’économiser de l’espace de stockage. La planification des sauvegardes : avec la fonction de planification, vous pouvez automatiser vos sauvegardes. Cela vous permet de définir des horaires réguliers pour que vos données soient sauvegardées sans intervention manuelle.

: avec la fonction de planification, vous pouvez automatiser vos sauvegardes. Cela vous permet de définir des horaires réguliers pour que vos données soient sauvegardées sans intervention manuelle. Restauration simplifiée : en cas de perte de données, MiniTool facilite la récupération. Vous pouvez restaurer vos fichiers à partir de l’image de sauvegarde en quelques clics, ce qui vous permet de retrouver rapidement vos données.

: en cas de perte de données, MiniTool facilite la récupération. Vous pouvez restaurer vos fichiers à partir de l’image de sauvegarde en quelques clics, ce qui vous permet de retrouver rapidement vos données. Une interface intuitive : L’interface utilisateur de MiniTool ShadowMaker est conviviale et facile à naviguer, même pour les utilisateurs novices. Les options sont clairement présentées, ce qui rend le processus de sauvegarde simple et rapide.

: L’interface utilisateur de MiniTool ShadowMaker est conviviale et facile à naviguer, même pour les utilisateurs novices. Les options sont clairement présentées, ce qui rend le processus de sauvegarde simple et rapide. Support de divers médias : le logiciel permet de gérer divers types de stockage, y compris les disques durs externes, les clés USB et les services de stockage en nuage. Cela vous offre la flexibilité de choisir où vous souhaitez stocker vos sauvegardes.

Installation et interface

L’installation est classique et rapide, le logiciel est proposé en version gratuite et payante. Même si l’interface est en anglais, vous n’aurez aucune difficulté à utiliser Minitool ShadowMaker. La version gratuite inclut déjà la plupart des fonctionnalités de base pour effectuer des sauvegardes locales, ce qui est idéal pour un usage personnel. Après avoir téléchargé le fichier exécutable depuis le site MiniTool, il suffit de double-cliquer pour démarrer le logiciel de sauvegarde gratuit. Au cours du processus, le logiciel vous sera brièvement présenté à l’aide de quelques diapositives et vous informera ensuite de son achèvement.

L’interface de MiniTool ShadowMaker est claire et intuitive avec des éléments de menu sur le côté : tout est organisé de manière logique.

L’écran d’accueil nous informe sur la version du système d’exploitation, mais aussi sur les actions déjà effectuées, telles que la dernière sauvegarde ou l’image disponible pour la récupération.

Si vous cliquez sur Sauvegarde, vous verrez deux grands champs apparaitre avec la sélection de la source et le dossier de destination de la sauvegarde, tandis que dans le coin inférieur droit, vous verrez les boutons Backup et Options.

En sélectionnant le bouton Backup (sauvegarder), vous pourrez choisir l’option de sauvegarde différés, les autres options se trouvent dans le menu Options. Ici, il est possible de :

sélectionner le mode de sauvegarde,

décider du niveau de compression de la sauvegarde,

ajouter un commentaire,

indiquer un email pour recevoir une notification,

exclure les fichiers d’hibernation,

spécifier quand éteindre l’ordinateur une fois le processus terminé ou de protéger les données avec un cryptage

vérifier la sauvegarde à la fin.

Dans les options de sauvegarde, vous pouvez opter pour des sauvegardes incrémentielles (qui ne sauvegarde que les données qui ont changé depuis la dernière sauvegarde, qu’elle soit complète ou incrémentielle) ou différentielles (qui sauvegarde toutes les données qui ont changé depuis la dernière sauvegarde complète) et utiliser les Paramètres de planification en haut à droite pour planifier des actions, notamment pour une certaine période de temps.

Synchronisation

La section Synchronisation est également structurée de la même manière. Le bouton Options permet d’accéder à des paramètres détaillés, à savoir la comparaison et un filtre qui exclut les fichiers système ou temporaires.

Restauration

Même la restauration (Restore dans le logiciel) ne cache aucune complexité. Il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter une sauvegarde pour choisir quel est le fichier que vous voulez restaurer, selon que la sauvegarde soit liée à un utilisateur spécifique, des bibliothèques, un stockage partagé ou l’ensemble de l’ordinateur.

Autres fonctions

La fonction de planification (Manage), y compris la possibilité de la désactiver après l’achèvement des tâches en cours, est également résolue simplement à l’aide du bouton Ajouter, tandis que les journaux d’enregistrements (Logs) peuvent être consultés en définissant la période de temps, le type de tâche et en l’entrant dans le champ de texte.

Outils complémentaires

Le dernier point est la fonction Outils (tools), où il y a 7 icônes représentant des outils individuels, parmi lesquels on peut nommer :

booster votre système.

Media Player pour créer une clé USB de démarrage, une ISO bootable ou un DVD

ajouter un menu de démarrage

cloner un disque

se connecter à une machine distante.

Prix et conclusion

Si vous souhaitez disposer de toutes les fonctionnalités de MiniTool ShadowMaker, vous avez le choix entre 3 types de licence sur le site du développeur. La première est un abonnement mensuel avec une licence pour 1 ordinateur pour 9,99 dollars US, la deuxième est un abonnement annuel pour 2 machines, ce qui revient à 3 dollars par mois (donc 36 dollars au total) et enfin il y a une alternative à vie pour 3 PC pour 79 dollars.

L’utilisation de MiniTool ShadowMaker 4.6 est vraiment simple et même une personne sans expérience dans ce domaine peut s’en servir, mais en même temps, l’offre satisfera même les utilisateurs les plus exigeants. Une gestion intelligente veille à ce que les sauvegardes obsolètes ne consomment pas d’espace disque précieux en les supprimant et en conservant les versions les plus récentes. De mon point de vue, la clarté mentionnée dans l’introduction est l’un des plus grands avantages. Il n’y a pas de sous-menus complexes et autres mystères à trouver ici, ce qui permet de garder un environnement propre tout en maintenant l’accessibilité de toutes les fonctions clés.