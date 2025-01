Les bons gestionnaires de fichiers ne manquent pas sous Linux, permettant de naviguer et d’organiser facilement vos fichiers et dossiers. Chaque solution apporte quelque chose d’unique, par exemple : si vous recherchez quelque chose de léger, vous avez Thunar, si vous voulez plus de fonctionnalités, vous avez Dolphin et Nautilus ou encore muCommander: le gestionnaire de fichiers indispensable.

Sur Android, il existe un grand nombre de gestionnaires de fichiers, chacun ayant quelque chose de différent à offrir, mais malheureusement, beaucoup d’entre eux sont infestés de traqueurs et de publicités, ce qui doit vous amener à vous poser des questions : mes données sont-elles utilisées pour me vendre des choses ?

Aujourd’hui je vous propose de découvrir une application open source Fossify File Manager, qui respecte la vie privée de ses utilisateurs en n’employant aucune technologie de publicité ou de traçage.

Fossify File Manager gèrer les fichiers en toute simplicité

Écrit en langage Kotlin, Fossify File Manager est une application simple qui facilite l’organisation des fichiers et dossiers. Il a été conçu pour être rapide, sécurisé et personnalisable.

Je l’ai testée sur mon smartphone sous Android 12 et il a même pris la place de SUI File Explorer Pro tellement j’en suis satisfait. Au premier lancement, Fossify File Manager m’a demandé l’accès à tous mes fichiers, et après avoir accordé les autorisations nécessaires, j’ai pu l’utiliser.

Par défaut, tous les fichiers et dossiers sont présentés dans une liste avec des informations sur chaque fichier, comme son nom, sa date de modification et son format, affichées vers la droite.

Il y a une barre de recherche utile en haut avec un bouton de raccourci rapide pour le répertoire d’accueil, et à côté de cela, il y a des outils pour trier n’importe quel fichier/dossier, changer la visibilité du nom de fichier, définir un dossier en tant que répertoire d’accueil, et plus encore.

Il existe également une vue en grille pour ceux qui préfèrent avoir un aperçu plus large de leurs photos et vidéos, avec l’onglet « Récents » qui répertorie tous les fichiers récemment accédés/téléchargés pour un accès rapide.

Si vous souhaitez suivre l’utilisation du stockage de votre smartphone, vous pouvez passer à l’onglet « Stockage » pour obtenir une vue d’ensemble détaillée de la façon dont le stockage de votre appareil a été utilisé pour différents types de données.

La gestion de plusieurs fichiers et dossiers est assez simple avec l’outil de sélection, et des détails utiles sont affichés lorsque vous appuyez sur le bouton rond i pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés (le gros bouton I sert à renommer). Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer les données EXIF d’une image sélectionnée lorsque cette boîte de dialogue est ouverte.

Bien évidemment, vous pouvez également créer facilement de nouveaux fichiers et dossiers.

Lors de mon test de l’application, il y avait d’autres fonctionnalités que je n’ai pas vraiment approfondies. Certaines sont vraiment pratiques, comme la compression de fichiers, un éditeur de documents de base, la possibilité de mettre des fichiers et des dossiers en favoris, et même de créer des raccourcis sur l’écran d’accueil à partir de fichiers/dossiers.

Afin de ne pas installer un gestionnaire de fichiers rempli de publicité ou si vous voulez abandonner l’application Fichiers de Google ou l’application de gestion de fichiers par défaut de votre téléphone, il s’agit d’une alternative solide.

Installer le gestionnaire de fichiers Fossify

Les versions les plus récentes de Fossify File Manager sont disponibles sur le Play-Store F-Droid ou encore sur IzzyOnDroid. Pour les APK ou le code source, vous pouvez tout vérifier sur GitHub.