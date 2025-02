Il existe de nombreuses applications de prise de notes pour tous les types d’utilisateurs, qu’ils soient étudiants ou professionnels. Certaines applications sont même conçues pour des applications spécifiques. Par exemple, les développeurs préféreront Obsidian, tandis que ceux qui souhaitent simplement prendre des notes opteront pour Apple Notes ou Google Keep. Toutefois, la plupart des applications de prise de notes les plus répandues sont fermées, ce qui peut faire hésiter certains utilisateurs à leur confier leurs informations personnelles. Vous trouverez ci-dessous une liste de six applications de prise de notes gratuites et open source (code source ouvert) qui accordent la priorité à la protection de la vie privée.

Joplin : notes chiffrées avec prise en charge du Markdown

Si vous recherchez une application de prise de notes open-source dotée d’une interface familière et facile à utiliser, Joplin est un choix solide. Elle reste simple tout en offrant un chiffrement de bout en bout et une synchronisation multiplateforme. De plus, si vous souhaitez avoir un contrôle total sur vos données, vous pouvez même l’héberger vous-même.

Joplin prend en charge le format Markdown, ce qui vous permet de formater vos notes tout en les rendant lisibles en texte brut. Vous pouvez organiser vos notes en carnets, ajouter des étiquettes pour un accès rapide et trouver rapidement ce dont vous avez besoin grâce à la recherche par mot-clé.

L’une des meilleures fonctionnalités de Joplin est son clipper web, qui vous permet d’enregistrer des articles, des captures d’écran et des PDF directement à partir de votre navigateur. Il fonctionne également hors ligne et prend en charge les plugins, ce qui vous permet de le personnaliser avec des éléments tels que des éditeurs de tableaux, des intégrations de calendriers ou de nouveaux thèmes. L’interface est fonctionnelle mais penche davantage du côté utilitaire, ce qui fait qu’elle n’est pas aussi soignée que celle d’Evernote.

Anytype : un espace de travail modulaire et local

Anytype n’est pas une simple application open-source de prise de notes – c’est une alternative à part entière avec un éditeur de blocs, des bases de données riches et une solide bibliothèque de modèles. Au lieu de s’en tenir à la prise de notes traditionnelle, elle adopte une approche modulaire, orientée objet, qui fusionne les notes, les tâches et les bases de données en un espace de travail flexible.

L’application est conçue pour fonctionner d’abord hors ligne, avec toutes vos données stockées localement. Si vous souhaitez synchroniser vos données sur plusieurs appareils, vous pouvez opter pour la synchronisation chiffrée de pair à pair. Anytype vous permet de créer des « objets », c’est-à-dire des blocs personnalisables de notes, de projets ou de médias que vous pouvez relier entre eux de manière dynamique. Les modèles facilitent la mise en place de flux de travail pour des activités telles que la tenue d’un journal, le suivi d’objectifs ou les guides d’étude.

L’interface est hautement personnalisable, permettant des ajustements par glisser-déposer pour correspondre à votre style. Anytype dispose d’applications natives pour macOS (x64 et Arm), Windows, Linux, iOS et Android. Un web clipper est également disponible sur le Chrome Web Store.

Notesnook : des notes confidentielles avec chiffrement de bout en bout

Notesnook se positionne comme une alternative aux applications grand public en matière de protection de la vie privée, en combinant le chiffrement de bout en bout et une interface conviviale. Les notes peuvent être organisées en carnets ou étiquetées, et une puissante fonction de recherche analyse le contenu, les pièces jointes ou même le texte ROC dans les images.

L’éditeur prend en charge le format Markdown, le texte enrichi et les éléments multimédias, équilibrant ainsi simplicité et fonctionnalité. L’accent mis sur la confidentialité se traduit par l’absence de traçage ou d’intégrations tierces, les données étant cryptées localement avant d’être synchronisées sur le cloud. Un abonnement permet d’accéder à des fonctionnalités avancées telles que les carnets de notes infinis, la sauvegarde automatique, l’historique des versions et l’assistance prioritaire, mais la version gratuite est suffisante pour la plupart des utilisateurs.

Simplenote : fidèle à son nom

Propriété d’Automattic (la société à l’origine de WordPress), Simplenote reste fidèle à son nom avec une interface rapide et sans fioritures pour ceux qui préfèrent la rapidité à la complexité. Les notes se synchronisent instantanément sur tous les appareils, et la fonction de recherche inclut le marquage et l’épinglage pour faciliter l’organisation.

Bien que la prise en charge de Markdown soit disponible, les options de formatage sont volontairement minimales pour rester simples. Simplenote dispose d’applications pour presque toutes les plateformes, ainsi que d’une application web pour les utilisateurs nomades, et l’expérience est la même quel que soit l’endroit où vous l’utilisez. La synchronisation est transparente et vous pouvez également collaborer avec d’autres personnes sur des notes. L’une des fonctionnalités les plus remarquables est l’option intégrée de publication d’une note, qui la transforme en un lien partageable.

Standard Notes : notes chiffrées et minimalistes avec synchronisation multiplateforme

Récemment racheté par Proton, Standard Notes vous permet de garder les choses simples et sécurisées. Il offre un espace sans distraction aux utilisateurs qui accordent une grande importance à la confidentialité. Toutes les notes sont chiffrées de bout en bout par défaut, et comme le code est open-source et audité, la transparence est un élément clé.

L’application se synchronise en douceur sur Windows, macOS, mobile et web. La version gratuite couvre les bases avec le formatage de texte et le balisage, tandis qu’un abonnement débloque des extras comme des éditeurs de texte riche et de code, des thèmes et un historique de révision étendu.

La fonction de feuille de calcul intégrée est une nouveauté intéressante. Elle n’est pas destinée à remplacer Excel ou Google Sheets, mais elle offre suffisamment de fonctionnalités pour être étonnamment utile. Standard Notes comprend également un moteur de création de thèmes qui vous permet de personnaliser l’aspect et la convivialité de l’application.

Logseq : gestion des connaissances basée sur les graphes

Logseq adopte une approche différente de la prise de notes en se concentrant sur la pensée en réseau et les liens bidirectionnels. Au lieu de notes linéaires traditionnelles, l’application utilise une structure graphique où les idées sont reliées entre elles par des liens. Les pages et les puces individuelles, appelées blocs, constituent la base de l’application.

Elle prend en charge les modes Markdown et Org, et ses journaux quotidiens facilitent la capture de pensées rapides. Contrairement à la plupart des applications de prise de notes qui s’appuient sur le stockage dans le cloud, Logseq suit une approche locale d’abord. Toutes vos notes sont stockées sous forme de fichiers texte directement sur votre appareil.

Bien que la courbe d’apprentissage soit plus raide qu’avec les applications traditionnelles, la flexibilité de Logseq en fait un excellent choix pour les projets complexes tels que la recherche universitaire ou les sessions de brainstorming. Des plugins permettent d’étendre ses capacités, en ajoutant des fonctionnalités telles que la gestion des tâches et les tableaux Kanban.