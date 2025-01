Wine 10 est la dernière version de cette couche de compatibilité libre et gratuite qui vous permet d’exécuter des applications et des jeux développés pour les systèmes Windows sur des systèmes d’exploitation de type Unix.

Les points forts de Wine 10 comprennent :

un pilote Bluetooth expérimental,

un nouveau pilote de périphérique de pointeur HID,

la prise en charge initiale de la compilation de l’ancien bytecode Direct3D en SPIR-V,

la prise en charge initiale du compilateur HLSL pour la compilation des profils d’effets,

la prise en charge des fichiers générés par IDL pour utiliser des stubs entièrement interprétés,

et la prise en charge de la virtualisation du mode d’affichage.

Le pilote graphique Wayland, qui a été introduit dans Wine 9.0, a bénéficié d’une prise en charge initiale d’OpenGL, d’une prise en charge de Pbuffer et d’un meilleur positionnement des fenêtres. De plus, le pilote Wayland a été activé dans la configuration par défaut.

Cette version ajoute également la prise en charge du nouveau mode Wow64 (également introduit dans Wine 9.0) dans ODBC, la prise en charge de l’élévation des privilèges des processus, la prise en charge initiale du format SLTG typelib dans WIDL, la prise en charge des fonctionnalités AVX avancées dans les contextes de registre, et la prise en charge de RSA OAEP padding dans BCrypt.

Wine 10 propose également un support initial pour les structures de données user32 en mémoire partagée, un support pour le chargement de pilotes ODBC Windows, une réimplémentation de mailslots utilisant des E/S côté serveur, des objets prototypes et constructeurs en MSHTML, une implémentation initiale du Driver Store, ainsi qu’un support de base pour le déroulage de boucle dans le compilateur HLSL. En outre, Wine 10 ajoute le support du compilateur d’effets pour plusieurs objets d’état de la version 4.0+, la mise à l’échelle de la surface des fenêtres pour les écrans HiDPI, un nouveau backend Media Foundation utilisant FFMpeg, la prise en charge initiale des sessions réseau dans DirectPlay, une nouvelle applet Desktop Control Panel, la prise en charge d’Unicode 16.0.0, et la prise en charge des notifications de changement de périphérique Plug’n’Play.

Wine 10 met à jour les données locales vers Unicode CLDR 46, améliore la prise en charge des proxy Internet, met à jour la base de données des fuseaux horaires, améliore la prise en charge de Minidump, améliore les effets Direct2D, retravaille l’interface du pilote Vulkan, améliore la prise en charge de la sensibilisation au DPI, réécrit le moteur CMD.EXE et améliore la prise en charge des profils de shaders des modèles 1 à 3 dans le compilateur HLSL. Le compilateur HLSL a également été amélioré dans cette version pour produire directement l’assemblage des shaders SPIR-V et Direct3D. Pour les plateformes ARM, Wine 10 améliore la détection du CPU, la gestion des exceptions, le support RPC/COM, le support WIDL, le support RTTI C++, la gestion des exceptions C++, le support du système de construction sur ARM64X, et la gestion des exceptions sur ARM64EC.

Wine 10 apporte également plusieurs corrections pour la barre des tâches, plus d’améliorations pour les pointeurs HID, plus de support pour les sessions réseau dans DirectPlay, plus de support pour les pilotes ODBC Windows, plus de formats supportés dans D3DX9, plus de prototypes d’objets dans MSHTML, une meilleure détection du clavier Dvorak, un meilleur support des clés Diffie-Hellman, et diverses améliorations pour les méthodes d’entrée. Il y a également les améliorations de performance habituelles, des corrections pour la gestion de l’état des E/S asynchrones dans le nouveau mode WoW64, des corrections pour le mode interprété dans WIDL, et la suppression de plusieurs fonctionnalités obsolètes dans WineD3D. Pour plus de détails, consultez les notes de version. Wine 10 peut être téléchargé dès maintenant sur le site officiel.