Quand il s’agit de lire des vidéos sur Linux, il y a de nombreuses options disponibles. Des classiques comme VLC aux alternatives plus légères comme MPV. Cependant, si vous recherchez une option moderne et intégrée à GNOME, Clapper est l’une des meilleures alternatives. Ce lecteur multimédia se distingue par son design épuré, son intégration avec GTK4 et son utilisation efficace de l’accélération matérielle.

Dans cet article, nous allons tout vous dire sur Clapper : ses principales fonctionnalités, comment l’installer sur différentes distributions et ce qui en fait une option intéressante par rapport à d’autres lecteurs vidéo pour Linux.

Qu’est-ce que Clapper et qu’est-ce qui le rend si spécial ?

Clapper est un lecteur multimédia Linux conçu spécifiquement pour s’intégrer à GNOME. Il utilise GTK4 et GJS, ce qui lui permet de tirer pleinement parti des technologies modernes de cet environnement de bureau. Son moteur de lecture est basé sur GStreamer, ce qui garantit une excellente compatibilité avec les formats vidéo et audio.

Ce qui le différencie des autres lecteurs est son interface adaptative. En mode fenêtré, Clapper conserve un design minimaliste qui s’adapte au système, tandis qu’en mode plein écran, les commandes sont atténuées et rendues semi-transparentes pour améliorer l’expérience visuelle. Clapper dispose également d’un mode PiP (Picture in Picture) flottant, idéal pour visionner du contenu tout en effectuant d’autres tâches.

Principales caractéristiques de Clapper

Accélération matérielle : utilise VA-API sur les GPU AMD/Intel et NVDEC sur les GPU Nvidia pour réduire l’utilisation du processeur.

Prise en charge de Wayland et Xorg : fonctionne de manière transparente sur les deux serveurs graphiques.

Lecture de vidéos en continu : vous pouvez ouvrir des liens à partir de YouTube et d’autres services vidéo.

Prise en charge des sous-titres : permet de régler la source et la synchronisation des sous-titres.

Prise en charge des listes de lecture : vous pouvez ajouter plusieurs fichiers et les organiser comme vous le souhaitez.

Comment installer Clapper sur Linux

La manière la plus simple d’installer Clapper est via Flatpak, car les paquets Flatpak incluent toutes les dépendances nécessaires à son fonctionnement.

Installation avec Flatpak

Si Flatpak n’est pas configuré sur votre système, installez-le d’abord avec votre gestionnaire de paquets habituel. Par exemple, pour Debian/Ubuntu, ce serait :

sudo apt install flatpak

Ensuite, ajoutez le dépôt Flathub si vous ne l’avez pas déjà fait :

flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

Enfin, installez Clapper en exécutant

flatpak install flathub com.github.rafostar.Clapper

Lancer le lecteur

Une fois installé, vous pouvez l’ouvrir depuis le menu des applications ou en lançant la commande suivante dans le terminal :

flatpak run com.github.rafostar.Clapper

Désinstaller Clapper

Si vous souhaitez supprimer Clapper de votre système, il vous suffit de lancer la commande suivante :

flatpak uninstall com.github.rafostar.Clapper

Expériences et avis des utilisateurs de Clapper

Après avoir testé Clapper dans différents scénarios, l’expérience est plutôt positive. Son design épuré et minimaliste le rend idéal pour ceux qui préfèrent une interface moderne sans éléments superflus. De plus, son intégration à GNOME lui permet de s’adapter au look du système, offrant une apparence uniforme avec le reste des applications.

En termes de performances, Clapper se distingue par sa faible consommation de ressources. Grâce à l’accélération matérielle, la lecture de vidéos en haute résolution est fluide, même sur des ordinateurs aux spécifications modestes.

Cependant, comme tout logiciel en cours de développement, Clapper présente encore quelques limitations mineures. Certains utilisateurs ont signalé des bugs mineurs, tels que des problèmes avec les raccourcis clavier ou un comportement inattendu lors du passage d’un mode d’écran à l’autre.Clapper est une alternative intéressante pour ceux qui recherchent un lecteur léger, moderne et bien intégré sous Linux. Bien qu’il ne remplace pas complètement des options plus avancées telles que VLC, c’est un excellent choix pour la lecture quotidienne de vidéos dans GNOME.