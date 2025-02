Votre MacBook est une machine magnifique et puissante … jusqu’à ce que sa batterie commence à vieillir. Un jour, elle tient la charge comme une championne, et le lendemain, elle réclame une prise de courant toutes les deux heures. Le coupable est probablement le fait de maintenir votre batterie à 100 % en permanence. C’est là qu’intervient AlDente, une application Mac conçue pour prolonger la durée de vie de votre batterie en évitant l’usure inutile de la charge. Considérez-la comme un entraîneur personnel pour votre batterie : aidez-la à rester en forme au lieu de la laisser se goinfrer de charges complètes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Comment AlDente préserve votre batterie d’une retraite prématurée

AlDente fonctionne en vous permettant de définir une limite de charge pour votre MacBook, l’empêchant ainsi de rester à 100% de charge en permanence, ce qui est un facteur connu de perte de longévité des batteries lithium-ion. Des études ont montré que le fait de maintenir votre batterie dans une plage de 20 à 80 % prolonge considérablement sa durée de vie. Au lieu de vider votre portefeuille en remplaçant votre batterie (ou pire, en achetant un nouveau MacBook), AlDente vous permet de contrôler quand et comment votre batterie se charge.

Comme son nom évoque la cuisson parfaite des pâtes, et contrairement aux fonctions de santé de la batterie intégrées à macOS, AlDente vous offre un contrôle réel et précis. Vous voulez que votre batterie oscille entre 75 % et 80 % ? C’est fait. Vous avez besoin d’augmenter temporairement la charge à 100 % pour une longue journée au café ? Rien de plus simple. L’application vous redonne le pouvoir, littéralement.

Les fonctionnalités qui font d’AlDente un sauveur de batterie

La fonction principale d’AlDente est son limiteur de charge, qui vous permet d’empêcher votre batterie de se charger au-delà d’un pourcentage spécifique. Pour ceux qui veulent encore plus de contrôle, le mode de décharge permet à votre Mac de fonctionner sur batterie même lorsqu’il est branché, ce qui est idéal pour maintenir le pourcentage de votre batterie dans la plage optimale.

La version Pro va encore plus loin en proposant la protection contre la chaleur, qui interrompt la charge lorsque la température de la batterie devient trop élevée, et le mode de calibrage, qui exécute périodiquement un cycle de charge complet pour contrôler le calibrage de la batterie. Le mode navigation permet à votre batterie de passer doucement d’un niveau de charge à l’autre afin d’éviter une charge au compte-gouttes constante, tandis que le flux d’énergie fournit une représentation visuelle de la façon dont l’énergie circule dans votre Mac.

Pour les amateurs d’automatisation, AlDente prend en charge les raccourcis Apple, ce qui permet de personnaliser les routines d’automatisation de la batterie. Il existe même un mode Planification, qui vous permet de définir des actions spécifiques à exécuter certains jours, par exemple pour assurer une charge complète avant un long voyage.

Les points forts d’AlDente (et ceux qui ne conviennent pas à tout le monde)

La plus grande force d’AlDente est sa capacité à protéger activement la batterie de votre MacBook au lieu d’espérer passivement le meilleur. Cela change la donne pour tous ceux qui veulent que leur batterie dure des années plutôt que des mois. Si vous êtes du genre à laisser votre Mac branché la plupart du temps, cette application est indispensable.

En revanche, si vous êtes quelqu’un qui laisse rarement son MacBook branché sur le secteur, les fonctionnalités d’AlDente ne sont peut-être pas aussi essentielles. L’interface, bien que simple, présente une légère courbe d’apprentissage pour les novices en matière de gestion de la batterie. Mais une fois que l’on a compris comment il fonctionne, c’est un véritable concentré de puissance.

AlDente garde les choses simples avec une interface de barre de menu légère qui vous permet d’ajuster les paramètres en quelques clics. Il n’y a pas d’éléments superflus, pas de menus déroutants, juste une fonction d’économie de batterie pure et simple. L’interface utilisateur est minimale et s’intègre parfaitement à macOS sans perturber votre flux de travail.

Les icônes d’état en direct, qui vous permettent de savoir en temps réel si votre Mac est en train de se charger, de se décharger ou de maintenir sa charge, constituent une fonctionnalité remarquable. Vous pouvez également contrôler la couleur de la LED MagSafe, afin de savoir si la charge est en pause ou active.

AlDente fonctionne-t-il vraiment ?

En utilisation réelle, AlDente tient exactement ses promesses. Les utilisateurs signalent des améliorations notables de la longévité de la batterie, et nombre d’entre eux affirment que leur MacBook tient mieux la charge, même après des années d’utilisation. La fonction de protection contre la chaleur a, à elle seule, sauvé d’innombrables batteries de la surchauffe, et la possibilité de personnaliser le comportement de charge s’est avérée inestimable pour les professionnels qui utilisent leurs MacBooks quotidiennement.

Pour ceux qui dépendent de leur batterie pendant de longues périodes, le mode recharge est une véritable bouée de sauvetage, car il permet de recharger complètement la batterie une seule fois lorsque c’est nécessaire, au lieu de la maintenir constamment à 100 %.

Combien coûte le maintien de la jeunesse de votre batterie ?

La version de base d’AlDente est gratuite et couvre les fonctions essentielles de limitation de charge et de mode de décharge. Si vous souhaitez bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités, AlDente Pro coûte 12 $ par an ou un paiement unique de 25 $ pour une licence à vie. Il est également inclus dans Setapp, donc si vous êtes déjà abonné, vous pouvez l’obtenir sans frais supplémentaires.

Devriez-vous utiliser AlDente ? Absolument

Si vous souhaitez que votre MacBook dure le plus longtemps possible, AlDente est une évidence. Il élimine les incertitudes liées à la gestion de la batterie et permet d’allonger sa durée de vie sans effort. Que vous soyez travailleur indépendant, étudiant ou simplement quelqu’un qui déteste l’idée de devoir payer pour remplacer la batterie, cette application est un investissement qui porte ses fruits au fil du temps.

Essayez AlDente et préservez votre batterie. Ainsi vous n’aurez plus besoin d’emporter votre chargeur partout, votre Mac et votre sac à dos vous remercieront.