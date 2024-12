L’iPhone a une autonomie correcte, surtout lorsqu’il est neuf. Mais comme tous les appareils électroniques alimentés par batterie, avec le temps et l’utilisation, la batterie de l’iPhone se dégrade. Si vous ne le savez pas encore, vous vous demandez peut-être comment vérifier l’autonomie restante de la batterie de l’iPhone.

Pour connaitre l’autonomie de la batterie de votre iPhone, vous pouvez procéder de l’une des manières suivantes.

1- Voir l’autonomie de la batterie à l’aide de l’icône de la batterie sur l’iPhone

Regardez dans le coin supérieur droit de l’écran de votre iPhone. L’icône de la batterie vous indique le niveau actuel de la batterie iPhone. Si l’icône de la batterie est verte, votre iPhone est chargé et il lui reste une charge raisonnable. Si elle est rouge, votre batterie est très faible et doit être rechargée rapidement.

Vous pouvez obtenir encore plus de détails sur l’autonomie de votre iPhone en activant l’indicateur de pourcentage dans Réglages > Batterie, qui vous indiquera le pourcentage précis de l’autonomie restante.

2- Utilisez le Centre de contrôle pour connaître l’autonomie de la batterie de votre iPhone

Vérifier l’autonomie de la batterie dans les réglages de l’iPhone. Les réglages contiennent également des informations sur la batterie :

Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone Faites défiler l’écran vers le bas et sélectionnez « Batterie » Le pourcentage de la batterie y est affiché.

Vous pouvez également obtenir d’autres statistiques sur l’autonomie de la batterie dans les Réglages de la batterie sur l’iPhone, comme l’état de la batterie.

Vous pouvez également utiliser Siri pour obtenir des informations sur la batterie de votre iPhone. Appelez Siri et demandez-lui « combien d’autonomie me reste-t-il ? » et Siri vous répondra exactement le niveau de charge restant sur l’iPhone.

Pensez à utiliser le mode faible consommation si la charge de la batterie de votre iPhone est faible afin de prolonger l’autonomie de la batterie.

Ces méthodes peuvent vous aider à vérifier rapidement l’autonomie de la batterie de votre iPhone, à déterminer le niveau d’autonomie restant et à suivre l’évolution de la charge de la batterie.

À partir de l’iPhone, vous pouvez également vérifier l’autonomie des AirPods connectés, si vous êtes curieux de connaître l’autonomie des autres appareils que vous utilisez avec votre iPhone.

Si vous avez l’impression que l’autonomie de la batterie se dégrade ou qu’elle n’est pas assez performante, vous pouvez consulter la section Santé de la batterie. Vous pouvez également vérifier les cycles de la batterie de l’appareil pour voir si les problèmes de performance peuvent être liés à une utilisation générale au fil du temps.