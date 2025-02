La startup française Mistral AI à l’origine des grands modèles de langage Mistral, a finalement rejoint OpenAI et DeepSeek en lançant ses propres applications mobiles. La plateforme de chat de l’entreprise, l’équivalent de ChatGPT, s’appelle Le Chat et est disponible sur le Play Store et l’App Store si vous souhaitez la télécharger.

D’après les tests effectués, l’application fonctionne très bien mais ce qui la différencie de ChatGPT et DeepSeek, c’est la rapidité des réponses. Le Chat peut fournir des réponses quasi-instantanées avec les données les plus récentes grâce à un accès à Internet, il est même possible de télécharger des PDF et des images pour qu’elle les examine. Le Chat dispose également d’une fonction de toile, d’un interprète de code et peut générer des images.

La rapidité de Le Chat s’explique par l’utilisation de la technologie appelée « Flash Answers », qui lui garantit un temps d’exécution largement inférieur à la concurrence. Le temps de latence des modèles Mistral-Medium et Medium-Large est aussi parmi les plus bas du marché. Cerebras Systems, le service qui héberge Le Chat, utilise des processeurs pensés spécifiquement pour l’intelligence artificielle (Wafer Scale Engine). Cela lui permet de faire tourner des LLM avec des centaines de milliards de paramètres à une vitesse équivalente à celle de petits modèles.

L’application Le Chat dispose de nombreuses fonctionnalités disponibles gratuitement :

Génération d’images propulsée par le modèle Flux Ultra de Black Forest Labs.

propulsée par le modèle Flux Ultra de Black Forest Labs. Compréhension multilingue native.

native. Recherche web en temps réel avec sources fiables incluant l’AFP.

avec sources fiables incluant l’AFP. Analyse de documents avec reconnaissance de texte (OCR) de compétition.

avec reconnaissance de texte (OCR) de compétition. Exécution de code dans un bac à sable sécurisé pour tester et valider des algorithmes.

Plusieurs versions sont disponibles :

Version gratuite : avec toutes les fonctionnalités de base ci-dessus.

: avec toutes les fonctionnalités de base ci-dessus. Version Pro (14,99$/mois) : accès illimité et prioritaire, un prix assez compétitif par rapport ChatGPT et Gemini. Réduction de 50% pour les étudiants.

(14,99$/mois) : accès illimité et prioritaire, un prix assez compétitif par rapport ChatGPT et Gemini. Réduction de 50% pour les étudiants. Version Team : gestion unifiée des comptes et support dédié pour les équipes.

: gestion unifiée des comptes et support dédié pour les équipes. Version Enterprise : déploiement privé et personnalisation pour les grandes organisations.

Rendez-vous sur le site Mistral AI pour tester Le Chat.