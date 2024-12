La prise de notes remonte à des milliers d’années. L’ère numérique a apporté une approche révolutionnaire de la prise de notes, en nous permettant de sauvegarder et d’organiser de grande quantité de texte sur des dispositifs de stockage toujours plus petits. Cependant, les applications de « second cerveau » gagnent de plus en plus en popularité, prenant le pas sur les applications de prise de notes conventionnelles et permettant une collecte, une mise en relation, une organisation et une analyse plus poussées de l’information.

J’ai trouvé une application hybride qui combine le meilleur des deux mondes et qui, je pense, pourrait enfin me faire changer d’avis. Baptisée AFFiNE, il s’agit d’un outil open source local qui constitue une alternative à des logiciels comme Notion.

AFFiNE : la prise de notes suralimentée

Fruit du travail de nombreux contributeurs open source et de l’organisation basée à Singapour, AFFiNE est présenté comme un espace de travail pour ceux qui veulent écrire, dessiner et planifier en même temps.

Conçu pour les individus et les équipes, AFFiNE s’inspire de « The Mother of All Demos » et reprend les concepts de divers autres outils. Il s’agit notamment d’outils tels que Trello pour son tableau Kanban, Airtable et Miro pour leur tableau blanc sans bord, et Notion pour son approche « tout est bloc ».

Caractéristiques principales

Lorsque vous démarrez AFFiNE pour la première fois, vous vous apercevez qu’il possède de solides fonctionnalités de gestion des connaissances personnelles, telles que la liaison bidirectionnelle, la personnalisation de l’espace de travail, un système de blocs pour la gestion des éléments, et bien plus encore.

Les points forts d’AFFiNE :

Communauté de travail

Écrit en TypeScript

Collaboration en temps réel.

Expérience utilisateur

J’ai testé l’application sur mon ordinateur portable équipé de Linux Mint 22 en utilisant le fichier AppImage officiel et en l’alimentant avec une note et une présentation, en me concentrant principalement sur les fonctionnalités locales de l’application.

Le nouveau flux d’accueil de l’utilisateur pour AFFiNE est plutôt sympa, avec des illustrations intéressantes qui sont montrées en cours de route. De même, la prise de notes conventionnelle est un plaisir sur AFFiNE grâce à son éditeur de texte riche qui me permet de formater le texte en fonction de mes besoins.

J’ai ensuite testé le mode sans bordures, qui agit comme une toile infinie pour le contenu et prend en charge de nombreux types de contenu tels que les images, les vidéos, les documents, les illustrations dessinées à la main, et bien plus encore.

J’ai utilisé la barre d’outils située en bas, qui contient des outils utiles tels que l’outil de sélection, l’outil de cadrage, l’outil de ligne, l’outil de liaison, les commandes pour ajouter des notes en texte enrichi, le stylo, la gomme, l’outil de forme, la bibliothèque d’actifs, etc.

Après m’être connecté, j’ai pu discuter avec le modèle d’IA multimodale d’AFFiNE et lui demander de l’aide pour l’orthographe, la grammaire, les explications, la traduction, la génération de contenu, le brainstorming et bien d’autres tâches courantes de génération d’IA.

Les fonctionnalités d’AFFiNE basées sur l’IA

Le plan gratuit que j’utilisais possède une limite de 10 requêtes pour l’IA, les plans payants donnant plus d’accès et ajoutant des fonctionnalités telles que 100 Go de stockage dans le cloud, des limites de taille de fichier accrues, une synchronisation et une collaboration en temps réel, et plus encore.

Avant de terminer, j’aimerais mentionner qu’AFFiNE prend en charge l’importation de données depuis Notion. Pour cela, vous devez exporter vos données Notion en tant que fichier HTML et ensuite sélectionner le paquet téléchargé pour importer les pages/sous-pages.

AFFiNE est un outil que je peux recommander aux personnes qui cherchent à améliorer leur prise de notes, tout en intégrant lentement, mais progressivement, une deuxième application cérébrale dans leur flux de travail. Mon seul regret l’absence d’application mobile en plus des applications pour Linux, macOS et Windows.