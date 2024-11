Mozilla a officialisé la sortie de Firefox 133 avec quelques changements notables et accès sur la protection de la vie privée.

Nouveautés de Firefox 133

Firefox inaugure une nouvelle fonctionnalité anti-tracking, appelée Bounce Tracking Protection. Cette mesure de protection détecte les traqueurs de rebond en se basant sur leur comportement de redirection et purge périodiquement leurs cookies et les données du site pour bloquer le suivi. En outre, la barre latérale permettant d’afficher les onglets d’autres appareils peut désormais être ouverte via le menu Aperçu des onglets.

En ce qui concerne l’imagerie, Canvas2D accéléré par le GPU est désormais activé par défaut sur Windows afin d’améliorer les performances et la prise en charge du décodage d’images a été ajoutée dans le cadre de l’API WebCodecs. Cela permet le décodage d’images à partir des threads principaux et des threads de travail.

Pour les développeurs, Firefox 133 supporte maintenant l’option keepalive dans l’API Fetch, qui permet aux développeurs de faire des requêtes HTTP qui peuvent continuer à s’exécuter même après que la page soit téléchargée, comme pendant la navigation ou la fermeture de la page, supporte l’API permissions dans le contexte Worker, et envoie maintenant des événements « beforetoggle » juste avant l’ouverture d’une boîte de dialogue et des événements « toggle » après la fermeture de la boîte de dialogue, ce qui correspond au comportement des popovers.

Côté serveur, lorsque l’heure du serveur est disponible, la valeur de l’attribut « expiry » est désormais ajustée en ajoutant la différence entre l’heure du serveur et l’heure locale. Si l’heure actuelle est fixée dans le futur, les cookies qui n’ont pas expiré selon l’heure du serveur seront considérés comme valides. La liste des nouvelles fonctionnalités est complétée par des améliorations de la fonction Picture-in-Picture qui s’ouvre automatiquement lorsque l’on change d’onglet. Des méthodes sont désormais disponibles dans UInt8Array pour convertir vers et depuis les encodages Base64 et hexadécimaux.

Disponible au téléchargement dès maintenant

Firefox 133 est maintenant disponible au téléchargement pour Mac et Windows, les paquets snap, flatpak et ceux du dépôt officiel seront bientôt disponibles pour les distributions Linux.