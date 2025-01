L’univers informatique regorge de nombreux logiciels qui font la même chose, et varient un peu ou beaucoup en termes de caractéristiques et de fonctionnalités, ou d’objectifs. Un bon exemple de cette affirmation est sans aucun doute la catégorie des Terminaux qui sont présents par défaut dans n’importe quel système d’exploitation et dans les environnements de bureau les plus connus tels que GNOME, Plasma, XFCE, LXDE, LXQT, Mate, Cinnamon. Il existe même des applications de Terminal collaboratif tels que Warp, cependant aujourd’hui je vous présente un terminal assez récent appelé Ghostty.

Il convient de souligner d’emblée que, contrairement à beaucoup d’autres Terminaux, Ghostty est prêt à fonctionner tel quel par défaut, malgré l’absence d’option visuelle de paramètres (préférences) et l’offre d’un fichier de configuration totalement vide, mais simple et hautement configurable. Cela est dû à sa philosophie de configuration zéro : c’est-à-dire qu’il est conçu pour fonctionner immédiatement sans configuration supplémentaire pour la plupart des utilisateurs. Donc, si vous êtes passionné par les Terminaux Linux ou macOS, je vous invite à continuer à lire cette publication sur cet intéressant et nouveau Terminal.

Qu’est-ce que Ghostty ?

Selon le site web officiel de ce logiciel, Ghostty est décrit comme ceci :

Ghostty est un émulateur de terminal rapide, riche en fonctionnalités et multiplateforme qui utilise une interface utilisateur native à la plateforme et une accélération GPU.

Heureusement, sa documentation officielle on nous dit un peu plus :

Ghostty est un émulateur de terminal qui se distingue par sa rapidité, sa richesse en fonctionnalités et son caractère natif. Bien qu’il existe de nombreux excellents émulateurs de terminal disponibles, ils vous obligent tous à choisir entre vitesse, fonctionnalités ou interfaces utilisateur natives. Ghostty offre les trois.

Sur GitHub, son développeur affirme ceci :

Pour le rendu, Ghostty offre une architecture multi-renderers qui utilise OpenGL sur Linux et Metal sur macOS. À ma connaissance, nous sommes le seul émulateur de terminal en dehors d’iTerm à utiliser directement Metal. Et nous sommes le seul émulateur de terminal à avoir un renderer Metal qui prend en charge les ligatures (iTerm utilise un renderer CPU si les ligatures sont activées). En conséquence, Ghostty peut maintenir environ 60 fps sous charge lourde et beaucoup plus en général, bien que le terminal soit généralement rendu beaucoup plus bas en raison de petits changements d’écran.

Pour les distributions comme Ubuntu/Debian et autres dérivées comme Linux Mint ou sur macOS, son installation est simple, rapide et facile. Pour cela, il suffit de télécharger l’installateur correspondant à sa version, de l’exécuter et l’installer comme vous le faites d’habitude. Une fois installé, il suffit de l’exécuter et de commencer à l’utiliser. Pour le configurer, il suffit de suivre les étapes de sa documentation officielle ou de s’appuyer sur l’outil web de configuration appelé « Ghostty Config ».

Conclusion

En résumé, Ghostty est un nouveau Terminal innovant pour Linux et macOS qui commence tout juste son long et difficile chemin dans l’univers informatique. Et tout cela, avec une philosophie intéressante de configuration zéro, malgré l’offre de hautes capacités de personnalisation via un fichier texte. Personnellement, je pense qu’avec un peu de soutien, ce projet aura beaucoup de succès à long terme, surtout s’il intègre des capacités d’Intelligence Artificielle via des plugins ou de manière native comme le fait Warp.