hBlock est un outil conçu pour améliorer la confidentialité et la sécurité lors de l’utilisation d’Internet en bloquant les publicités, les traqueurs et les sites web malveillants. Il s’agit d’un script compatible POSIX qui collecte des listes de domaines à partir de diverses sources et génère un fichier hosts pour empêcher les connexions indésirables. Il est assez simple à utiliser et permet une personnalisation avancée pour les utilisateurs plus expérimentés. Si vous êtes intéressé par d’autres options de blocage, vous pouvez consulter Privaxy, un proxy bloquant les publicités.

En plus de bloquer les publicités, hBlock est capable d’empêcher les connexions à des sites malveillants, ce qui en fait une couche de sécurité supplémentaire pour tout utilisateur. Son installation est disponible dans plusieurs gestionnaires de paquets, et il peut également être configuré manuellement pour s’assurer que les listes sont automatiquement mises à jour.

Comment fonctionne hBlock ?

hBlock fonctionne en modifiant le fichier /etc/hosts de votre système. Ce fichier est utilisé par le système d’exploitation pour associer certaines adresses web à des adresses IP spécifiques. Ainsi hBlock ajoute des milliers de domaines indésirables à ce fichier, en les redirigeant vers des adresses vides et, par conséquent, en bloquant l’accès à ces domaines.

Le processus de base de hBlock est le suivant :

Il télécharge des listes de domaines malveillants, de traqueurs et de publicités à partir de plusieurs sources.

Il génère un fichier hosts avec ces adresses bloquées.

Il remplace temporairement le fichier hosts de notre système par ce nouveau fichier.

En option, il permet une mise à jour automatique via un service programmé.

Installation de hBlock

L’installation de hBlock peut se faire de plusieurs manières, en fonction du système d’exploitation et du gestionnaire de paquets utilisés. Les méthodes d’installation les plus courantes sont les suivantes :

Installation via le gestionnaire de paquets : certains systèmes d’exploitation incluent hBlock dans leur gestionnaire de paquets. Par exemple, sous Arch Linux, il peut être installé avec la commande suivante : sudo pacman -S arcolinux-hblock-git

Installation manuelle : il peut être téléchargé et exécuté manuellement à l’aide de la commande suivante : curl -o hblock 'https://github.com/hectorm/hblock/raw/main/hblock' && chmod +x hblock && sudo ./hblock

Options de configuration

L’un des avantages de hBlock est qu’il est hautement configurable. Plusieurs options permettent d’ajuster son comportement. Pour voir toutes les options disponibles, vous pouvez exécuter :

hblock --help

Voici quelques-unes des options les plus couramment utilisées :

Exclusion de domaines spécifiques : si un domaine légitime est accidentellement bloqué, il peut être ajouté à une liste autorisée.

Fréquence de mise à jour : Une minuterie peut être définie avec systemd pour mettre à jour périodiquement la liste.

Téléchargement et maintenance de la liste

Le script hBlock obtient ses listes de blocage auprès de diverses sources fiables. Ces listes sont fréquemment mises à jour afin d’assurer une protection continue contre les nouvelles menaces. Si un faux positif est détecté, il est possible de le signaler à l’auteur de la liste d’origine ou de l’ajouter manuellement à la liste autorisée.

Pour savoir quelle liste de blocage spécifique bloque un domaine, vous pouvez utiliser des projets tels que hMirror, qui vous permet de voir et d’analyser les listes utilisées par hBlock.

Avantages de l’utilisation de hBlock

L’utilisation de hBlock présente de nombreux avantages, notamment

Blocage efficace des publicités : Empêche les sites web d’afficher des publicités gênantes.

Meilleure protection de la vie privée : empêche les traqueurs de collecter des informations de navigation.

Protection contre les logiciels malveillants : bloque les connexions à des sites suspects susceptibles de compromettre la sécurité du système.

Faible consommation de ressources : contrairement aux extensions de navigateur, hBlock fonctionne au niveau du système, sans impact significatif sur les performances. Pour en savoir plus sur les navigateurs qui peuvent contribuer à la sécurité, consultez LibreWolf, une version dérivée de Firefox.

Cependant, il est important de se rappeler que hBlock remplace le fichier hosts du système, il est donc recommandé de faire une sauvegarde avant l’installation, surtout si vous avez déjà des paramètres personnalisés.

Cas d’utilisation

hBlock est utilisé dans différents contextes :

Utilisateurs individuels : les personnes soucieuses de leur vie privée et de leur sécurité qui souhaitent bloquer les traqueurs et les publicités sur tous leurs appareils.

Entreprises et organisations : Les entreprises qui cherchent à réduire la charge sur leurs réseaux en éliminant le trafic indésirable.

Administrateurs de systèmes : professionnels qui ont besoin d’ajouter une couche supplémentaire de protection sur les serveurs et les postes de travail.

La mise en œuvre d’outils tels que hBlock permet d’améliorer la confidentialité des utilisateurs, de réduire le nombre de publicités et de se protéger contre les menaces en ligne. Il s’agit d’une solution efficace qui complète d’autres pratiques de sécurité, telles que l’utilisation de navigateurs sécurisés et de VPN. Plus d’informations sur GitHub.