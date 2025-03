Cette semaine, une tragédie s’est produite pour de nombreux utilisateurs Android amateurs de musique : Spotify a bloqué le fonctionnement de l’APK Spotify Premium qui vous permettait de profiter de l’ensemble de la plateforme comme si vous payiez pour l’utiliser. N’étant pas abonné à Spotify, il m’a fallu un certain temps pour comprendre ce qui se passait. Et une fois que j’ai compris, je ne vois toujours pas le problème, surtout maintenant, alors que Spotube 4.0 a été officiellement lancé.

Cela fait longtemps que nous proposons des alternatives à Spotify premium. En résumé, Spotube est une application qui permet de lier notre compte Spotify pour écouter nos playlists, artistes, etc. dans une interface différente et sans restrictions. L’audio provient de YouTube, et c’est la meilleure option si vous ne vous attendez pas à la meilleure qualité. Notre compte ne l’utilise qu’à titre de référence, nous ne prenons donc aucun risque.

Les principales nouveautés de Spotube 4.0

Interface utilisateur remaniée, passant de Material V3 au système de conception Shadcn :

Interface utilisateur plus intuitive.

Conception efficace, adaptative et réactive.

Effets visuels améliorés, retour d’information et palette de couleurs compatible OLED (noir pur).

Prise en charge d’un moteur YouTube alternatif :

yt-dlp pour les plateformes de bureau.

NewPipe pour Android.

Android : prise en charge des widgets de l’écran d’accueil.

Correction de la musique qui saute, se met en mémoire tampon ou ne joue pas du tout.

Prise en charge des instances personnalisables de Piped et Invidious.

Spotube 4.0 est maintenant disponible en téléchargement sur GitHub, où le reste de la note de version peut être trouvé. Les utilisateurs de Linux disposent d’options DEB et RPM sur les architectures x64 et aarch64, ainsi que d’installateurs pour Windows, macOS, Android et même iOS. Dans les prochaines heures, elle apparaîtra sur Flathub pour toutes les distributions prises en charge et sur AUR pour les distros basées sur Arch.