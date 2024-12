Depuis son acquisition par Microsoft en 2018, GitHub a consolidé sa position en tant que première plateforme Git au monde, où les développeurs hébergent, partagent et collaborent sur le code.

Il a permis à de nombreux développeurs et équipes de construire des logiciels efficacement, l’écosystème open source en bénéficiant le plus. En 2021, GitHub a lancé GitHub Copilot, un assistant de code alimenté par l’IA et conçu en collaboration avec OpenAI.

Après son lancement, Copilot est devenu un choix populaire pour les développeurs qui cherchent à optimiser les flux de travail. Bien qu’il s’agisse avant tout d’un outil payant, il a connu un succès considérable.

Cependant, la situation a récemment changé avec l’introduction d’un nouveau plan.

GitHub Copilot gratuit : à quoi s’attendre ?

Présenté comme une offre à coût zéro, GitHub Copilot Free est ici avec un accès à deux modèles d’IA populaires et quelques conditions de limitation de taux. Les utilisateurs bénéficient de 2 000 actions de complétion de code par mois, de 50 messages Copilot Chat par mois, d’un accès à l’édition de plusieurs fichiers via Copilot Edits et d’un support pour l’écosystème Copilot Extensions.

Cet outil est déjà disponible sur GitHub.com et VS Code, et de nombreux autres environnements de codage sont pris en charge.

Auparavant, les personnes qui n’étaient pas des étudiants, des enseignants ou des mainteneurs de logiciels libres vérifiés devaient payer 10 dollars par mois pour obtenir l’accès, avec une tarification par utilisateur et par mois pour les entreprises. Désormais, tout le monde bénéficie d’un accès limité, ce qui permet à chacun de tester les capacités de GitHub Copilot sans avoir à s’engager dans un plan mensuel payant.

En plus de VS Code, il y a un support pour Vim, Neovim, JetBrains, Xcode, Azure Data Studio et Visual Studio. Le blog d’annonce contient quelques détails supplémentaires si vous souhaitez en savoir plus.

Obtenir GitHub Copilot gratuitement

Vous pouvez commencer à utiliser Copilot Free en visitant le site officiel (connexion GitHub nécessaire). Si vous souhaitez l’intégrer dans votre environnement de codage, vous pouvez vous référer à la documentation correspondante.