Près d’un an et demi après l’annonce de la fusion des projets Thunderbird et K-9 Mail, la première version stable de Thunderbird pour Android a été publiée, intégrant les fonctionnalités et les technologies de K-9 Mail, et K-9 Mail sera renommé « Thunderbird pour Android ».

La décision de fusionner a été facilitée par les objectifs et les idées similaires des deux projets sur ce à quoi devrait ressembler une application mobile moderne pour travailler avec le courrier électronique. Les deux projets sont également attachés au respect de la vie privée, adhèrent à des normes ouvertes et sont développés dans le cadre d’un processus de développement ouvert.

Suite à la fusion des deux projets, la version Android de Thunderbird hérite de la numérotation de K-9 Mail et a été publiée en tant que version 8.0. Cette version conserve les principales caractéristiques de K-9 Mail, telles que la prise en charge du cryptage OpenPGP, la gestion de comptes multiples et l’option de thèmes clairs et foncés.

En termes de fonctionnalités, Thunderbird pour Android conserve le cœur de K-9 Mail, mais avec des améliorations qui l’alignent sur l’expérience utilisateur de la version de bureau de Thunderbird :

Interface familière et fonctionnalités améliorées : Des changements ont été apportés à l’aspect et à la convivialité de l’application, ainsi qu’à certaines fonctionnalités, afin de rendre la version mobile plus proche de la version de bureau de Thunderbird.

Prise en charge d’OpenPGP : L’application continue d’offrir un chiffrement de bout en bout avec OpenPGP, une fonctionnalité essentielle pour les utilisateurs qui souhaitent préserver la confidentialité de leurs communications.

Options de personnalisation : comprend des thèmes clairs et foncés, offrant une expérience visuelle adaptable aux préférences de l’utilisateur.

La fusion de Thunderbird et de K-9 Mail facilite non seulement le développement d’une version mobile de Thunderbird, mais présente également des avantages pour les communautés d’utilisateurs et de développeurs.

En outre, la fusion permet à l’équipe de K-9 Mail d’accéder aux ressources de Thunderbird, ce qui accélère le développement et élargit la portée de l’application. Thunderbird et K-9 Mail ont en commun de mettre l’accent sur la protection de la vie privée, le développement ouvert et la création d’une application de messagerie mobile moderne.

Pour Thunderbird, la fusion a permis d’accélérer le lancement d’une version mobile sans partir de zéro, en tirant parti du développement avancé de K-9 Mail.

En ce qui concerne les améliorations apportées par K-9 Mail à Thunderbird pour Android 8 :

L’interface de Thunderbird pour Android a été repensée pour ressembler à l’expérience de la version de bureau de Thunderbird.

Les dossiers de messagerie sont désormais présentés selon la troisième version de Material Design, qui apporte un aspect moderne et épuré.

L’une des fonctionnalités les plus utiles est la possibilité de transférer les paramètres de K-9 Mail vers Thunderbird et de Thunderbird Desktop vers Thunderbird for Android.

La migration depuis la version de bureau est simple : l’utilisateur n’a qu’à scanner un code QR sur son appareil mobile pour synchroniser les paramètres, ce qui facilite une transition en douceur entre les appareils.

La prise en charge du protocole d’authentification OAuth a été améliorée, y compris la prise en charge de services de messagerie tels que Fastmail et d’autres.

La gestion des dossiers est désormais plus robuste, permettant aux utilisateurs d’organiser et d’accéder à leur courrier de manière plus efficace, ce qui est particulièrement utile pour ceux qui ont des comptes de messagerie complexes ou de gros volumes de messages.

La distinction visuelle entre les messages lus et les nouveaux messages a été optimisée, ce qui permet de mieux identifier les messages non lus et d’améliorer la navigation entre les courriels.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter les détails dans le lien suivant.

Télécharger et obtenir Thunderbird pour Android

Pour ceux qui sont intéressés par Thunderbird pour Android 8, sachez qu’il fonctionne sur les appareils mobiles fonctionnant sous Android 5 et plus et qu’il est disponible sur les plateformes suivantes :

En ce qui concerne la configuration de l’importation, ce guide est disponible et explique à la fois l’importation depuis K-9 Mail ou Thunderbird sur le bureau.