Vous avez probablement entendu parler du « God Mode » de Windows 11 qui est une fonction permettant la personnalisation en plus de réglage étendues. L’application « Super God Mode » offre désormais des outils encore plus avancés pour les paramètres et les fonctions du système. La dernière mise à jour comprend des capacités de recherche améliorées pour les liens cachés dans les applications non-Appx pour en faciliter l’accès.

Pour ceux qui ne connaisse pas le mode « Dieu » de Windows, il s’agit d’une fonctionnalité que Microsoft a intégrée à son système d’exploitation et qui est destinée aux utilisateurs expérimentés. Elle vous offre une multitude d’outils et d’options avancés qui vous permettent d’adapter Windows à vos préférences. Bien qu’elle offre une multitude de fonctionnalités, elle ne plaît pas à tout le monde, comme le prouve le développement d’un « Super God Mode » non officiel qui permet d’en faire encore plus.

L’application Super God Mode vient de recevoir sa première mise à jour et remplit une niche que son développeur, ThioJoe, souhaitait voir dans le God Mode normal :

Ce script PowerShell crée des raccourcis vers tous les dossiers spéciaux de l’interpréteur de commandes, les dossiers nommés, les liens vers les tâches, les paramètres du système, les liens profonds et les protocoles URL dans Windows, ce qui permet d’accéder facilement à un large éventail de paramètres et de fonctionnalités du système.

Le point fort de cette mise à jour est une recherche améliorée qui facilite la recherche de liens cachés pour les protocoles d’applications non-Appx. Si cette description vous a fait tourner la tête, sachez que l’application est désormais beaucoup plus performante dans la recherche de liens lorsqu’un lien au sein d’une application vous envoie ailleurs sur votre PC. Super God Mode recherchera ces liens cachés sur votre PC, puis les servira sous forme de raccourcis dans un dossier que vous pourrez placer et invoquer de n’importe où.

Voici toutes les notes relatives à cette toute première mise à jour :

Ajout d’une recherche plus complète de liens cachés pour les protocoles des applications Non-Appx

Correction d’un bug où certains liens cachés étaient recherchés dans les fichiers mais n’étaient pas ajoutés aux résultats.

Ajout d’une nouvelle option « Recherche approfondie de liens cachés » qui analysera tous les fichiers des dossiers de programmes non-appx, mais qui est lente.

Remplacement des chemins constants codés en dur pour que le script fonctionne sur les systèmes où C:\Nn’est pas le disque principal.

Pour télécharger Super God Mode :

rendez-vous sur la page GitHub du projet, téléchargez les fichiers PS1 et BAT au même endroit, puis exécutez le fichier BAT.

Et si vous avez des doutes quant à l’exécution de scripts trouvés sur Internet (à juste titre), vous pouvez également consulter le code source.