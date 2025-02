L’application Transnomino, disponible pour macOS, permet de traiter des fichiers et des répertoires à plus grande échelle. Avec la dernière mise à jour à la version 9.0.1, diverses améliorations ont été apportées dont une vitesse de traitement plus élevée, des adaptations aux normes macOS actuelles ainsi que des modifications de l’interface utilisateur.

Fonctions et possibilités

Transnomino propose plusieurs outils pour renommer automatiquement les fichiers. Vous pouvez, par exemple, ajouter ou supprimer des chaînes de caractères et attribuer une numérotation séquentielle aux fichiers. Il est également possible de remplacer du texte et d’utiliser des attributs de fichiers tels que la date de création ou les métadonnées de photos et de fichiers musicaux. L’application est mise à disposition en tant que projet freeware financé par des dons.

Avec la dernière mise à jour, l’application de bureau a été adaptée aux exigences actuelles de Swift 6, afin de rendre les processus parallèles plus stables. De plus, le traitement des fichiers a été rendu plus efficace, de sorte que les attributs de fichiers ne sont pré-chargés que lorsqu’ils sont réellement nécessaires pour une action de renommage.

L’interface utilisateur a également été revue : La progression d’une action de renommage est désormais affichée plus directement sous le bouton « Rename ». Des informations détaillées apparaissent sous forme d’info-bulle lorsque la souris passe sur le symbole. En outre, les champs de saisie des règles de renommage sont désormais dotés d’une nouvelle police de caractères afin d’en améliorer la lisibilité.

Nouvelles fonctions de renommage

La fonction de numérotation offre désormais l’option d’ajuster automatiquement le numéro de départ après un changement de nom. En outre, il est désormais possible d’appliquer des numéros uniquement aux fichiers qui répondent à une condition préalablement définie. Dans la section « Conversion », l’insertion de nouvelles règles a été simplifiée.

De plus, plusieurs raccourcis clavier ont été revus. Par exemple, il existe de nouveaux raccourcis pour passer d’une action de renommage comme le propose Powertoys à une autre ou pour la déplacer.

Amélioration de la gestion des fichiers

La gestion des attributs de fichiers a été améliorée. Les utilisateurs peuvent désormais obtenir la classification du type de fichier et définir des fuseaux horaires pour les dates, les paramètres étant basés par défaut sur les valeurs par défaut du système macOS.

Une modification concerne le traitement des alias et des liens symboliques : selon l’option définie, Transnomino peut soit renommer les objets cibles de ces liens, soit seulement les liens eux-mêmes. Le support des scripts Automator a été temporairement supprimé, mais devrait être réintégré dans une version ultérieure.