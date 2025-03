Si vous avez toujours souhaité pouvoir gribouiller directement sur l’écran de votre Mac tel un savant fou préparant, votre vœu est exaucé. Bananotate est là pour transformer votre bureau en tableau blanc numérique, vous permettant de dessiner, de surligner, d’annoter et de créer à partir de n’importe quelle application. Que vous souhaitiez annoter un site Web, esquisser des idées d’interface utilisateur ou simplement vous amuser pendant une réunion Zoom, cette application vous permet de tout faire, sans quitter votre écran.

Libérez l’artiste numérique qui sommeille en vous, l’écran de votre Mac est désormais votre toile.

Un bloc-notes numérique qui vous suit partout

Contrairement aux outils d’annotation traditionnels qui vous obligent à passer maladroitement d’une application à l’autre, Bananotate est toujours là quand vous en avez besoin. Il vous suffit de l’appeler en appuyant sur une touche et de commencer à dessiner, surligner ou ajouter du texte n’importe où sur votre écran. Pensez-y comme à une couche transparente sur votre Mac, transformant tout – oui, même votre bureau désordonné – en une surface inscriptible. Et comme il fonctionne entièrement sur l’appareil, votre travail reste privé, à l’abri des regards indiscrets d’Internet.

Plus que des gribouillis : une boîte à outils pour les utilisateurs chevronnés

Bananotate ne se limite pas au gribouillage à main levée : il est accompagné d’un arsenal d’outils pour vous aider à accomplir votre travail.

Besoin d’une précision microscopique ? Zoomez jusqu’à 5000% pour des annotations au pixel près. Vous souhaitez mettre instantanément en évidence des détails importants ? Utilisez le surligneur en un clic, dont les couleurs sont conçues pour une lisibilité maximale. Vous pouvez même faire glisser et déposer des images directement sur votre écran, ce qui en fait un outil puissant pour les concepteurs, les éducateurs et tous ceux qui souhaitent faire valoir leur point de vue visuellement.

Il est également doté d’une palette de commandes rapides, qui vous permet d’accéder à toutes les fonctions en quelques frappes au lieu de parcourir des menus interminables. Et pour ceux qui aiment la personnalisation, les raccourcis clavier et les palettes de couleurs sont entièrement paramétrables pour s’adapter à votre flux de travail.

Les points positifs et négatifs

Bananotate change la donne pour tous ceux qui ont besoin d’outils d’annotation instantanés, mais il n’est pas dépourvu de bizarreries. Les points positifs ? Il est rapide, intuitif et incroyablement utile. Que vous soyez un concepteur UX, un enseignant qui explique un concept ou simplement quelqu’un qui aime annoter son écran pendant les réunions virtuelles, c’est un ajout fantastique à votre Mac. Le petit bémol ? Si vous êtes habitué aux applications de tableau blanc traditionnelles, il vous faudra quelques minutes pour vous habituer à la nature libre de Bananotate – mais une fois que vous l’aurez fait, vous ne pourrez plus revenir en arrière.

Une belle apparence, un meilleur fonctionnement

L’interface utilisateur est propre, minimaliste et ne gêne jamais. La palette de commandes est un rêve pour les utilisateurs chevronnés, et le mode d’interface « cacher tout » vous permet de travailler sans distraction. Contrairement à certains outils d’annotation qui semblent avoir été conçus en 2005, Bananotate est moderne, épuré et natif de Mac, ce qui signifie qu’il s’intègre parfaitement à votre système plutôt que de donner l’impression d’être un ajout gênant d’une tierce partie.

En utilisation réelle, Bananotate est fluide, réactif et léger. Même avec de multiples annotations, images et détails zoomés, il n’y a pas de décalage perceptible. Bananotate sauvegarde également automatiquement votre travail, de sorte que vous n’avez jamais à vous soucier de perdre le croquis ou la note parfaite. Si vous utilisez plusieurs moniteurs, Bananotate s’en accommode également, garantissant que vos annotations restent exactement là où vous en avez besoin.

Quel est le prix ?

Bananotate offre une version gratuite avec des fonctionnalités de base solides comme le dessin, le surlignage et les outils de texte, mais il y a des limites journalières sur certaines fonctionnalités premium. Si vous voulez tout illimité, vous aurez besoin de la version Pro, qui comprend un zoom ultra-précis, une annulation illimitée et toutes les futures fonctionnalités premium pour un paiement unique de 89 $ (actuellement en réduction à 71,20 $). Pour un outil aussi puissant, c’est une véritable aubaine par rapport aux alternatives basées sur l’abonnement.

Si vous avez déjà souhaité pouvoir annoter quelque chose sans changer d’application, Bananotate en vaut la peine à 100%. Il est rapide, puissant et ridiculement pratique pour le brainstorming, l’enseignement, la présentation ou simplement l’organisation visuelle de vos idées. Que vous optiez pour la version gratuite ou pour la version Pro, c’est l’une des applications Mac dont vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer.