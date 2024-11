Il ne fait aucun doute que YouTube est le service vidéo le plus populaire de la planète. Ce qui est plus discutable, c’est de savoir si c’est le meilleur, surtout à cause de la question de la vie privée. Il existe de nombreuses alternatives, avec FreeTube sur le bureau ou Invidious si vous préférez le navigateur, mais les utilisateurs d’Android ont tendance à opter pour NewPipe. Désormais, cette application populaire est également disponible pour Linux.

Tout d’abord, vous devez savoir que l’application n’est pas conçue pour être utilisée sur des ordinateurs de bureau au départ. L’interface est ridicule et les commandes sont impossibles à utiliser. Mais NewPipe est une application mobile, et son arrivée sur Flathub se fait pour qu’elle puisse être utilisée sur des appareils mobiles. C’est alors que l’application prend tout son sens et constitue une bonne alternative à l’application YouTube ou à FreeTube.

NewPipe pour les mobiles Linux

La deuxième chose à savoir est que NewPipe pour lInux n’est disponible que sur Flathub, donc si vous cherchez à utiliser quelque chose à partir de paquets natifs, ce n’est pas une possibilité. Enfin, il convient de noter que ce paquet Flathub n’est pas vérifié, ce qui peut simplement signifier que son développeur ne l’a pas encore fait ou que quelqu’un d’autre l’a téléchargé. Flathub vérifie ce qui lui est livré, il est donc supposé être sûr – il est marqué comme « Probablement sûr » – mais vous devez le savoir en toute transparence.

Si vous avez un téléphone Linux et qu’il prend en charge les paquets flatpak, vous pouvez désormais utiliser la même application YouTube que celle qui règne en maître sur Android. Si vous voulez l’utiliser sur le bureau, ce qui n’est pas recommandé, vous devez simuler des gestes, comme cliquer et glisser à partir de la gauche pour voir le menu général ou glisser vers le bas pour fermer la vidéo et revenir à la page précédente.

Prise en charge de YouTube, PeerTube, SoundCloud, Bandcamp et media.ccc.de

Sur son site web, on peut voir ce dont cette application est capable :

Peut être utilisé hors ligne.

Elle est légère.

Meilleure confidentialité.

Possibilité de jouer en arrière-plan.

Possibilité de voir les commentaires.

Abonnements, favoris et historique.

NewPipe pour mobile avec Linux

NewPipe est une application open source qui vaut la peine d’être essayée si elle est utilisée sur un appareil mobile Linux.