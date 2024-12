L’une des nouvelles fonctionnalités potentiellement les plus utiles de l’iPhone est disponible dans iOS 18.1 et les versions ultérieures, offrant un moyen simple d’enregistrer les appels sur iPhone.

Désormais, l’iPhone dispose d’un bouton d’enregistrement d’appel accessible facilement, disponible sur le même écran de téléphone que celui que vous utilisez pour activer le haut-parleur, couper le son et mettre fin à l’appel. Lorsque vous activez la fonction d’enregistrement d’appel, un message est diffusé aux deux interlocuteurs pour les informer que l’appel est enregistré, mais il est toujours préférable de confirmer verbalement aux participants que vous allez enregistrer l’appel.

Légalité de l’enregistrement des appels

Il est important de se rappeler que chaque pays possède des lois différentes sur l’enregistrement des appels téléphoniques.

Si aux États-Unis il est généralement légal d’enregistrer un appel téléphonique, si toutes les parties à l’appel ont donné leur consentement à l’enregistrement, en Europe le RGPD et d’autres règlements européens tels que le règlement ePrivacy exigent généralement le consentement de toutes les parties participant à un appel pour l’enregistrement de celui-ci. Autrement dit, les parties doivent donner leur accord et être en mesure de se retirer de façon concrète.

De manière générale : même si c’est légal, il est impoli d’enregistrer un appel sans que tout le monde sache qu’il est enregistré, vous ne pensez pas ?

Enregistrer un appel sur iPhone

Grâce à l’enregistrement officiel des appels sur l’iPhone, vous n’avez plus besoin de recourir à de vieilles astuces telles que l’appel de votre boîte vocale pour une conversation à trois, l’enregistrement à partir d’un Mac équipé d’un haut-parleur ou encore l’utilisation de CallRecorder pour enregistrer ses appels.

Les appels enregistrés sur l’iPhone sont automatiquement stockés dans l’application Notes, sous l’intitulé « Appel avec -nom du contact / numéro de téléphone- », où vous pouvez facilement réécouter l’appel, consulter une transcription voix-texte et ajouter des notes supplémentaires si vous le souhaitez.

Vous pouvez enregistrer n’importe quel appel téléphonique avec votre iPhone en appuyant simplement sur un bouton, à condition que l’iPhone fonctionne sous iOS 18.1 ou une version supérieure. Il n’est pas nécessaire que l’autre personne utilise un iPhone pour que cela fonctionne.

Lors d’un appel téléphonique actif, regardez dans le coin supérieur gauche de l’écran de l’iPhone et touchez le bouton d’enregistrement de l’appel. Un message indiquant que l’appel est en cours d’enregistrement est diffusé à tous les participants à l’appel téléphonique. Une fois l’enregistrement terminé, appuyez sur le même bouton pour arrêter l’enregistrement ou raccrochez simplement l’appel comme d’habitude. Rendez-vous dans l’application Notes où vous verrez l’appel téléphonique enregistré sous la forme d’une nouvelle note, intitulée « Appel avec nom/numéro » À partir de là, vous pouvez accéder à l’enregistrement audio de l’appel et le lire, consulter la transcription, ajouter des notes, partager l’enregistrement de l’appel, etc.

Notez que cela fonctionne également lorsque vous recevez un appel.

Voilà, c’est aussi simple que cela. Il n’est plus nécessaire d’effectuer des sauts de puce pour appeler votre boîte vocale à trois, ou enregistrer avec un autre ordinateur ou appareil sur haut-parleur, ni de configurer le matériel d’enregistrement des appels.

L’enregistrement des appels téléphoniques est évidemment très pratique pour de nombreuses raisons, mais il peut être particulièrement utile dans les situations où vous souhaiteriez réécouter l’appel ou les informations discutées ultérieurement, comme dans le cas de nombreux appels téléphoniques impliquant des situations complexes de nature médicale, sanitaire, juridique, financière, scientifique ou tout simplement complexe, ou tout autre sujet contenant du jargon en dehors de votre domaine de connaissance habituel.

Qu’en est-il de l’enregistrement des appels FaceTime ?

Actuellement, la fonction d’enregistrement des appels ne fonctionne que pour les appels téléphoniques sur l’iPhone. Toutefois, vous pouvez enregistrer un appel FaceTime en lançant un enregistrement d’écran pendant l’appel FaceTime si vous souhaitez l’enregistrer.

Vous devrez toujours avertir l’autre personne que l’appel est enregistré, afin d’éviter tout problème juridique potentiel.

Il est tout à fait possible qu’une prochaine version d’iOS et d’iPadOS intègre une fonction native permettant d’enregistrer les appels FaceTime et les discussions vidéo, car il s’agirait d’une fonction très appréciée des familles et des proches en particulier. Pour le moment, la méthode de l’enregistrement d’écran fonctionne toujours.