De nombreux smartphones Android sortent chaque année, mais pour beaucoup de gens, il n’y a pas de raison de mettre à jour leur téléphone à moins que le téléphone commence à avoir quelques bugs. Nombreux sont ceux qui utiliseront volontiers leur téléphone pendant des années après que le fabricant a mis fin à l’assistance logicielle officielle, mais cela signifie qu’ils ne bénéficieront pas des nouvelles fonctionnalités logicielles et des correctifs de sécurité introduits dans les nouvelles versions d’Android.

De plus, au fil du temps, les performances de leur téléphone peuvent se dégrader en raison de facteurs tels que l’accumulation de données et le nombre d’applications installées. C’est pourquoi certaines personnes choisissent d’installer des distributions Android de seconde main comme LineageOS, qui vient d’être mis à jour pour intégrer les derniers changements d’Android 15.

LineageOS 22.1 basé sur Android 15 (QPR1) a été rendu officiel par l’équipe du projet. L’équipe a travaillé dur pour développer LineageOS 22.1 après la publication du code source d’Android 15 en septembre, et grâce à leurs efforts antérieurs pour adapter les changements centrés sur l’interface utilisateur de Google dans les versions précédentes d’Android, ils ont pu rebaser leur projet sur Android 15 plus rapidement qu’ils ne le pensaient.

La nouvelle version de LineageOS est donc disponible pour plus d’une centaine d’appareils Android, et d’autres sont à venir au fur et à mesure que les mainteneurs s’efforcent de migrer les appareils des anciennes versions du système d’exploitation. LineageOS 22.1 apporte non seulement un grand nombre des nouvelles fonctionnalités d’Android 15, mais introduit également une nouvelle application musicale appelée Twelve et une nouvelle application de lecture de PDF appelée Camelot.

Les points forts de la mise à jour LineageOS 22.1 :

Les correctifs de sécurité de mars 2024 à novembre 2024 ont été fusionnés dans LineageOS 19.1 à 22.1.

SeedVault et Etar ont tous deux été mis à jour vers leur version amont respective la plus récente.

WebView a été mis à jour vers Chromium 131.0.6778.200.

Le contributeur demon000 (Cosmin Tanislav) a retravaillé les utilitaires d’extraction, en les optimisant significativement. Il a été capable d’optimiser la plupart des appareils en les faisant passer de 180 secondes d’extraction à environ 30 secondes.

Il a également réécrit nos utilitaires d’extraction à partir de zéro en Python, les rendant beaucoup plus extensibles, et encore plus rapides, avec un temps d’exécution proche de 6 secondes ! Une amélioration de la vitesse de 30x ! Les mainteneurs peuvent basculer vers cette implémentation à leur guise tout au long de ce cycle.

Le contributeur 0xCAFEBABE a également ajouté le support des cibles virtIO (QEMU/crosvm/UTM, etc.) ! Bien qu’elles ne soient pas officiellement supportées, il y a un guide génial et complet pour construire et utiliser ces cibles sur le Wiki.

Si vous utilisez Android à partir d’AOSP (Android Open Source Project), il vous manquera de nombreuses applications essentielles, notamment un lecteur de musique performant. C’est pourquoi l’équipe de LineageOS a créé un lecteur de musique appelé Eleven, qui existe depuis l’époque de CyanogenMod. Avec la sortie de LineageOS 22.1, l’équipe a décidé de refaire complètement l’application, ce qui a donné naissance à Twelve.

Twelve est la nouvelle application musicale par défaut dans LineageOS 22.1 et les versions ultérieures, remplaçant Eleven. Elle offre un design Material You plus moderne, une bonne prise en charge des paysages et des tablettes, une prise en charge intégrée des protocoles de serveurs de bibliothèques musicales les plus courants, la prise en charge d’Android Auto, et bien plus encore.

Un design Material moderne

Une expérience correcte pour les paysages et les tablettes

Prise en charge de la plupart des protocoles de serveurs de bibliothèques musicales existants : Subsonic OpenSubsonic (Ampache, Navidrome, Nextcloud Music, etc.) Jellyfin

Prise en charge des protocoles de streaming tels que HLS, DASH et SmoothStreaming

Recherche améliorée

Prise en charge améliorée d’Android Auto

Prise en charge de la reprise de la lecture (à partir d’un redémarrage de l’appareil ou d’une nouvelle connexion Bluetooth)

Plus de préréglages du Visualiseur

Option « Sauter le silence

Cela peut surprendre certains d’entre vous, mais AOSP n’a jamais inclus d’application autonome de lecture de PDF. Ce n’est pas un problème pour la plupart des appareils commerciaux car ils sont livrés avec des applications qui peuvent gérer les PDF (comme Google Drive), mais c’est un problème pour les distributions basées sur AOSP comme LineageOS qui doivent alors soit intégrer un lecteur de PDF open source, soit prendre en charge le fardeau d’en développer un elles-mêmes. Heureusement, Android 15 dispose d’une solide bibliothèque de lecteurs de PDF intégrée au système d’exploitation, ce qui simplifie le développement d’une application de lecture de PDF pour l’équipe de LineageOS.

La nouvelle application de lecture de PDF s’appelle Camelot, et elle est basée sur la même bibliothèque de support PDF Jetpack utilisée par Google Chrome et Files by Google. Bien que le navigateur web Jelly et le système WebView inclus dans LineageOS 22.1 ne soient pas encore capables d’ouvrir des PDF, cela changera à l’avenir une fois qu’ils auront adopté de nouvelles versions de Chromium sous le capot.

Si vous souhaitez installer LineageOS 22.1 sur votre appareil Android, vous devez posséder l’un des appareils listés ici. Veillez à consulter le guide de mise à jour de votre appareil sur le wiki du projet, car les instructions d’installation ne seront pas les mêmes pour tous les appareils. Par exemple, alors que la plupart des appareils peuvent être mis à jour à partir d’une version officielle précédente de LineageOS sans effacer les données, certains peuvent nécessiter une installation complète en raison de changements tels que le re-partitionnement.