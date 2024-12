Année après année, l’utilisation des VPN (réseaux privés virtuels) ne cesse de croître. Bien que les VPN payants soient fortement recommandés, nous disposons toujours de VPN gratuit sans abonnement. (Bien que ceux-ci soient très limités), ils vous permettent tout de même de profiter de certains des avantages d’un VPN sans avoir à sortir un centime de votre poche.

Dans cet article, nous vous présenterons le meilleur VPN gratuit PC sans abonnement

iTop VPN – VPN vraiment gratuit sans abonnement

iTop VPN est un fournisseur de réseau privé virtuel qui a choisi de proposer son logiciel complet aux internautes. Téléchargement et installation en un clic, aucune information requise! Pas même un e-mail ! Une fois installé, vous saurez exactement à quelles fonctions vous avez accès. De nombreuses options sont disponibles et, pour un VPN gratuit PC sans inscription, nous avons été surpris par ce qui était proposé.

Téléchargement sécurisé

Vous pouvez accéder à plus de 20 serveurs situés dans de nombreuses régions du monde (notamment aux États-Unis et en Europe). Contrairement à la plupart des offres sans carte de crédit, vos données ne sont pas soumises à une limite mensuelle, mais plutôt à une limite quotidienne. En fait, vous disposerez du traffic gratuit par jour, ce qui est intéressant car cela ne permet pas seulement de naviguer sur les réseaux Wi-Fi publics. Il n’y a pas non plus de limite de temps.

Accueil-Non connecté

Selon nos tests, iTop VPN gratuit version ne limite pas la vitesse. Personnellement, je pense que c’est parce que moins de personnes utilisent actuellement les tunnels iTop VPN ou parce que le proxy gratuit a une bande passante plus élevée. Dans tous les cas, l’expérience utilisateur avec iTop VPN gratuit est meilleure que prévu. En outre, il y a moins de décalage et d’hystérésis dans l’utilisation.

Les VPN gratuits sans abonnement ne sont pas forcément sécurisés, mais si vous suivez nos critères pour choisir un PC VPN gratuit, vous devriez pouvoir trouver un VPN gratuit sûr et digne de confiance, bien qu’ils aient tous certaines limites : limitations de données et vitesses lentes.

C’est pourquoi nous vous recommandons un VPN utile tel que iTop VPN et vous conseillons vivement de le télécharger et de l’installer. Il vous fournit toujours une adresse de serveur VPN gratuite.

Après avoir utilisé la version gratuite, vous pouvez vous abonner à la version payante si vous le souhaitez et vous aurez immédiatement des données illimitées et des vitesses super rapides que vous n’avez pas avec le VPN gratuit. Si vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez demander un remboursement dans les 30 jours.