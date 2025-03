Après avoir testé la mangeoire connectée Birdfy Feeder AI l’année dernière, la société m’a fait parvenir le nouveau modèle nommé Birdfy Feeder 2 qui est un mélange fascinant de technologie et de nature, offrant aux amateurs d’oiseaux un moyen innovant d’observer leurs visiteurs à plumes. En intégrant un système de caméra intelligente dans une mangeoire traditionnelle, il offre une opportunité unique de capturer des images en gros plan d’oiseaux dans leur habitat naturel. Que vous soyez un observateur occasionnel ou un ornithologue passionné, cette mangeoire apporte une toute nouvelle perspective à l’observation des oiseaux.

À la base, le Birdfy Feeder 2 fonctionne comme une caméra de sécurité intelligente, sauf qu’il se concentre sur les oiseaux plutôt que sur la surveillance de l’habitat. Équipée d’un système de détection de mouvement, la mangeoire avertit les utilisateurs de l’arrivée d’un oiseau, ce qui permet de l’observer en temps réel via une application dédiée. L’IA intégrée améliore encore l’expérience en identifiant les différentes espèces et en compilant un registre des visiteurs quotidiens.

Conception et fonctionnalité

La Birdfy Feeder 2 se distingue par sa conception bien pensée, qui associe une mangeoire durable à une technologie de caméra avancée. La caméra comprend un objectif grand angle qui suit les oiseaux dans leurs déplacements elle fournit des images précieuses pour les amateurs d’oiseaux.

Le montage de la mangeoire est très simple et rapide, avec plusieurs options d’installation adaptées en fonction de votre environnement. Qu’il s’agisse de le fixer à un mur, à une clôture ou à un arbre, la plaque de fixation rapide et la sangle de montage (bien plus pratique que celle du modèle précédent) fournies permettent une installation facile. Cette flexibilité permet de positionner la mangeoire au meilleur endroit possible pour une activité optimale des oiseaux.

La caméra est étanche et répond à la norme IP66, ce qui la rend résistante à la pluie, à la poussière et aux variations de température. Cette construction robuste lui permet de fonctionner toute l’année, quelles que soient les conditions météorologiques. Même après une exposition à de fortes pluies, la caméra continue de fonctionner sans problème, en conservant une image claire des oiseaux.

La caméra est alimentée par une batterie rechargeable intégrée, qui peut durer plus de trois mois en fonction de l’utilisation. Des facteurs tels que la fréquence des visites d’oiseaux, l’activation de la vision nocturne et le suivi des mouvements influencent évidemment la durée de vie de la batterie. Cependant, pour un fonctionnement ininterrompu, la mangeoire comprend un panneau solaire, ce qui réduit quasiment à néant la nécessité d’une recharge manuelle.

Le panneau solaire lui-même est conçu pour une installation facile, avec une fixation à vis pour les murs et les clôtures, ainsi qu’une sangle flexible pour les branches d’arbre. En le plaçant dans un endroit bénéficiant d’une exposition optimale à la lumière du soleil, garantissant ainsi une alimentation continue de la caméra, ce qui permet d’observer les oiseaux sans interruption et sans maintenance.

Caractéristiques principales

Le Birdfy Feeder 2 se distingue par sa caméra qui offre à la fois une vue grand angle qui permet de profiter d’une vue d’ensemble des oiseaux sur la mangeoire.

Grâce à l’identification des oiseaux par l’IA (Intelligance Artificielleà, le Birdfy Feeder 2 peut reconnaître plus de 6 000 espèces, ce qui en fait un excellent outil pour en savoir plus sur la faune locale. Chaque oiseau est identifié précisément et enregistré dans l’application, ce qui permet de se constituer un dossier sur les visiteurs à plume les plus fréquents. Cette fonction transforme l’observation des oiseaux en une expérience éducative en aidant à mieux apprécier son environnement.

Les alertes de mouvement instantanées informent en temps réel dès qu’un oiseau arrive à la mangeoire. Ces notifications permettent une visualisation en direct via l’application Birdfy, garantissant qu’aucun moment spécial n’est manqué. L’application offre également un stockage cloud gratuit, permettant d’enregistrer et de revoir les séquences capturées quand bon vous semble sans craindre de manquer d’espace.

L’installation est flexible, avec de multiples options de montage qui conviennent à différents espaces extérieurs. Qu’il soit fixé à un mur, à une clôture ou à un arbre, le dispositif d’alimentation peut être positionné de manière à offrir la meilleure expérience visuelle possible. Le système de fixation rapide facilite également le démontage et le nettoyage, ce qui permet à la mangeoire de rester en parfait état.

Le partage des moments d’observation des oiseaux est simple, car le système permet d’autoriser l’accès à tout votre entourage par le biais de l’application Birdfy. Grâce à la prise en charge de plusieurs comptes, les amateurs d’oiseaux peuvent partager leurs observations, ce qui favorise une appréciation commune de la nature. La possibilité de présenter les séquences capturées sur les médias sociaux ajoute une autre couche d’engagement, facilitant la diffusion de l’observation des oiseaux.

Expérience d’utilisation du produit et performances

L’installation du Birdfy Feeder 2 est un processus rapide et simple, qui ne nécessite qu’un assemblage minimal. Les caméras sont fixées à l’aide de simples vis et la mangeoire elle-même peut être montée à l’aide d’une plaque à fixation rapide ou d’une sangle réglable. En quelques minutes, l’ensemble du système est prêt à capturer l’activité des oiseaux.

La connexion des caméras à l’application Birdfy est tout aussi transparente, avec une installation guidée garantissant un processus d’appariement sans heurts. Les caméras se connectent à un réseau Wi-Fi (2,4Hz) de votre box internet, ce qui permet de recevoir des notifications en direct et d’accéder instantanément aux images. Une fois connectée, l’interface de l’application est intuitive et permet de naviguer facilement entre les différentes fonctionnalités.

L’identification des oiseaux par l’IA est l’une des fonctions les plus impressionnantes, car elle permet de reconnaître instantanément des milliers d’espèces d’oiseaux de manière juste même si deux oiseaux différents se présentes, la caméra reconnaitra les les deux espèces. Chaque visiteur est enregistré dans l’application, ce qui permet de créer un registre complet de l’activité ornithologique locale. Cette fonction est particulièrement intéressante pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les différentes espèces présentes dans leur région.

Les notifications en temps réel permettent de ne jamais manquer une observation d’oiseau, en envoyant des alertes dès qu’un mouvement est détecté. La réactivité du système de détection de mouvement est excellente, fournissant des mises à jour instantanées et permettant une visualisation en direct via l’application. La possibilité de capturer et d’enregistrer des séquences permet de revenir facilement sur des moments particuliers.

L’autonomie de la batterie est réellement fiable, la caméra peut rester plus de trois mois avec une seule recharge en fonction du niveau d’activité. L’intégration d’un panneau solaire améliore considérablement la longévité, garantissant un fonctionnement continu sans recharge fréquente. Positionné correctement, le panneau solaire peut alimenter la caméra indéfiniment, dans mon cas j’ai rechargé la caméra à 70% avant son installation et la batterie affiche tous les jours entre 90 et 100% de charge. Donc en théorie je n’aurais jamais à la recharger.

Les caméras fonctionnent bien dans différentes conditions d’éclairage, y compris la nuit, grâce à la vision nocturne intégrée. Même en cas de faible luminosité, les images restent claires, ce qui permet d’observer les visiteurs nocturnes. Cette caractéristique ajoute un niveau supplémentaire de polyvalence à la fonctionnalité de la mangeoire.

Je ne pensais pas que la mangeoire connectée Birdfy Feeder 2 m’offre réellement une expérience exceptionnelle, proposant des visuels de haute qualité, un suivi intelligent et une intégration transparente avec l’application Birdfy. Sa combinaison d’identification AI et de fonctionnement à l’énergie solaire en fait l’un des systèmes de caméra pour mangeoires d’oiseaux les plus avancés du marché.

Conclusion

Le Birdfy Feeder 2 redéfinit l’observation des oiseaux en associant une mangeoire de haute qualité à une technologie de caméra avancée. Sa caméra garantie une expérience d’observation détaillée et immersive. Qu’il s’agisse de regarder en direct ou de revoir les séquences capturées, vous pouvez admirer les oiseaux de près comme jamais auparavant.

Son système d’identification intelligent alimenté par l’IA ajoute un aspect éducatif, aidant les utilisateurs à reconnaître et à suivre les différentes espèces d’oiseaux sans effort. La possibilité d’enregistrer les observations et de créer un registre des visiteurs quotidiens améliore l’expérience, la rendant à la fois informative et agréable. Grâce aux notifications en temps réel, aucune observation d’oiseau ne passe inaperçue, ce qui permet aux utilisateurs de rester connectés à leur mangeoire à tout moment.

Les performances de la batterie sont impressionnantes, et l’option de chargement solaire réduit la nécessité d’une maintenance à simplement recharger des graines. La construction à l’épreuve des intempéries garantit que la caméra résiste à toutes les saisons, offrant un fonctionnement fiable tout au long de l’année. La polyvalence de l’installation permet également de positionner la mangeoire à un endroit stratégique pour une meilleure expérience d’observation des oiseaux.

Pour les amoureux de la nature, le Birdfy Feeder 2 est un complément exceptionnel à tout espace extérieur et est disponible actuellement à 199,99€ au lieu de 269,99€. Sa technologie intelligente, sa facilité d’utilisation et sa conception durable en font un choix de premier ordre pour ceux qui cherchent à observer et à apprécier les oiseaux d’une toute nouvelle manière. Qu’il s’agisse d’un plaisir occasionnel ou d’une observation approfondie des oiseaux, cette mangeoire offre une expérience unique et enrichissante.