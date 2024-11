En général, lorsqu’un voyant s’allume sur votre voiture ou que vous entendez un bruit bizarre, votre premier réflexe est de vous rendre chez un garagiste, ce qui coûte cher. Avec le XTOOL D8S, vous pouvez économiser du temps et de l’argent sur les coûts d’entretien de votre voiture en diagnostiquant et résolvants de nombreux problèmes confortablement depuis chez vous.

Je suis le premier à admettre que je l’on ne peux pas tout connaitre surtout dans l’entretien des voitures se modernisent au fil du temps. Je fais de mon mieux pour faire des recherches en ligne, mais ce n’est pas toujours fructueux. Je craignais d’avoir à vous annoncer que vous alliez avoir besoin d’en savoir un peu plus sur les voitures pour pouvoir vraiment utiliser le XTOOL D8S, mais heureusement j’avais tort.

Si vous savez appuyer sur quelques boutons d’une tablette et rechercher les résultats, cet outil vous permettra d’économiser de l’argent. Après tout, le simple fait de demander à un mécanicien d’effectuer un diagnostic de votre voiture peut coûter pas loin d’une centaine d’euros, voire plus selon le cas. Cela n’inclut bien évidemment pas les coûts de réparation, qui sont parfois aussi simples que l’ajout de liquide de refroidissement ou le changement d’un filtre.

Qu’est-ce que c’est ?

Concrètement, le XTOOL D8S est un outil de diagnostic complet conçu pour une large gamme de véhicules. Cet outil remplit de multiples fonctions, de la lecture et de l’effacement des codes d’anomalie entre les systèmes, à l’exécution d’opérations de services spécialisés.

Principales caractéristiques :

Scan rapide: Le D8S effectue une évaluation rapide de tous les systèmes d’un véhicule, offrant une liste commode de résultats diagnostiques.

Cibler des systèmes de véhicules spécifiques, le D8S lit et efface les codes de panne, affiche les données en direct et effectue des tests de contrôle bidirectionnels pour identifier les problèmes. Fonction spéciale: Doté de capacités avancées, le D8S répond à de nombreux besoins de service, notamment: Réinitialisation du niveau d’essence Réinitialisation de l’EPB (frein de stationnement électronique) Réinitialisation du SAS (capteur d’angle de braquage) Réinitialisation des systèmes de surveillance des systèmes de surveillance Régénération du filtre à particules Correspondance des batteries

les utilisateurs sont soutenus par le support technique de l’assistance en ligne de XTOOL. Programmation de clé: Une fonctionnalité qui permet de programmer de nouvelles clés pour certains véhicules (un matériel supplémentaire peut être nécessaire).

Applications pratiques :

Les applications de l’outil de diagnostic XTOOL D8S couvrent divers problèmes de véhicules:

Vérifier des voyants du véhicule : identification rapide et résolution des codes de défaut liés au moteur.

identification rapide et résolution des codes de défaut liés au moteur. ABS : analyse et rectification des problèmes du système antiblocage des roues.

analyse et rectification des problèmes du système antiblocage des roues. Voyant Airbag : évaluations du système de coussin(s) gonflable(s) garantissant la sécurité des passagers.

évaluations du système de coussin(s) gonflable(s) garantissant la sécurité des passagers. Problèmes de transmission : détection et dépannage des défauts de transmission.

détection et dépannage des défauts de transmission. Questions relatives aux émissions de gaz : les codes du système d’échappement sont importants pour le respect de l’environnement.

les codes du système d’échappement sont importants pour le respect de l’environnement. Problèmes de batterie : surveillance et test de la batterie ainsi que des systèmes de charge.

Pour faire simple, le XTOOL D8S est une solution robuste pour ceux qui ont besoin d’un outil de diagnostic fiable pour l’analyse détaillée des voitures et le guidage de réparation. Ses diverses fonctions s’adresse aussi bien à des mécaniciens professionnels qu’aux amateurs de voitures dans le but de simplifier le processus d’entretien de la voiture.

Qu’y a-t-il dans la boîte ?

En plus de la tablette de diagnostic XTOOL D8S, vous trouverez un ensemble d’éléments essentiels à son fonctionnement et une expérience utilisateur satisfaisante. Voici à quoi s’attendre :

Un câble OBD2 : essentiel pour le diagnostic du véhicule, ce câble permet de relier l’unité principale au port OBD2 du véhicule via le boîtier VCI fourni également.

Un câble USB pour charger ou connecter l’unité principale à un ordinateur.

Un chargeur secteur pour recharger la tablette via son port dédié.

Le manuel de démarrage rapide en format papier, un manuel complet est disponible au format PDF dans le programme XTOOL sur la tablette pour aider à naviguer précisément dans les caractéristiques et les fonctionnalités du dispositif.

La carte de garantie avec les informations utiles sur la garantie en cas de tout problème avec le matériel.

Notez que la tablette se recharge automatiquement lorsque vous la connectez à un véhicule via le câble OBD2, donc ce n’est pas la peine de vous encombrez de son chargeur et de chercher un prise de courant proche de votre véhicule pour utiliser la tablette.

Cet outil de diagnostic se vante d’une conception robuste équipée d’un processeur avancé pour des diagnostics rapides et efficaces. Il dispose également d’un stockage suffisant pour les logiciels et les données. Bien qu’aucune mention spécifique de la capacité de stockage ne soit incluse dans les détails fournis, assurez-vous que le dispositif est bien adapté à un usage professionnel.

Comment fonctionne la tablette de diagnostic D8S ?

Branchez le boîtier VCI sur votre voiture, sélectionnez votre véhicule par reconnaissance automatique ou en indiquant le modèle de votre véhicule, et commencez à obtenir de précieuses données de diagnostic. Je vous conseille d’installer les mises à jour du logiciels XTOOL avant de procéder à cette opération, poour cela il vous suffit de nous connecter au Wi-Fi de votre domicile ou de votre entreprise pour télécharger les mises à jour.

Le XTOOL D8S n’est pas un simple outil qui se contente de vous donner quelques codes à rechercher. Il s’agit plutôt d’un outil de diagnostic et d’entretien complet. Voici quelques-unes de ses principales caractéristiques :

Connexion via Wi-Fi pour une connexion plus rapide que le Bluetooth.

Plus de 36 services d’entretien, de la réinitialisation du voyant d’huile à l’étalonnage du SAS.

Le contrôle bidirectionnel vous permet d’avoir un contrôle total sur les systèmes de votre véhicule.

Des fonctions spéciales avancées qui varient en fonction des caractéristiques de votre véhicule, telles que le réapprentissage du vilebrequin.

Codage hors ligne de l’ECU qui prend en charge Mitsubishi, Volkswagen, Audi, Benz et SKODA.

Graphique de données en direct 8-en-1 pour analyser les données en temps réel de plusieurs systèmes du véhicule à la fois

Utilise les protocoles CAN-FD et DOIP, ce qui garantit que l’appareil reste à jour avec les protocoles de communication les plus récents pour une compatibilité avec davantage de véhicules.

Compatible avec 10 000 véhicules, dont plus de 85 marques et 140 modèles.

Tout cela se trouve dans une tablette Android de 10,7 pouces avec un appareil photo intégré. Avec 64 Go de stockage, il est facile d’enregistrer des rapports et des images pour vous aider à surveiller votre véhicule et à effectuer des réparations.

J’apprécie également le pied extractible à l’arrière de la tablette qui permet de poser la tablette lors de son utilisation. Les poignées sur les côtés facilitent également la prise en main cela montre que cette tablette diagnostic a été pensée pour un usage professionnel. En effet, XTOOL inclut un étui à coque rigide avec des extensions servant de poignées de part et d’autre de la tablette. Il est ainsi beaucoup plus facile de la transporter jusqu’à votre véhicule ou de l’emmener avec vous pour aider un ami à diagnostiquer ses problèmes de voiture.

J’avais déjà vu des mécaniciens automobiles utiliser des appareils similaires, mais je n’avais pas réalisé à quel point ils étaient faciles à prendre en main. J’ai connnecté le XTOOL D8S et scanné mon véhicule en moins de 5 minutes.

Comme pour toute autre tablette, il faut procéder à quelques réglages avant sa première utilisation. Dans le cas présent, il s’agit de choisir une langue, de créer un compte XTOOL et de lancer les mises à jour. Notez que XTOOL inclut trois ans de mises à jour gratuites, ce qui signifie que vous pourrez l’utiliser pendant un certain temps avant de devoir payer pour des mises à jour.

Une fois les mises à jour effectuées, j’ai lancé le logiciel XTOOL et connecté le boîtier VCI au port OBD de mon véhicule. Pour ma première série de tests, j’ai utilisé une Dacia Sandero modèle 2023. Bien que le XTOOL D8S reconnaisse automatiquement de nombreux véhicules, vous devrez parfois saisir le code VIN avant que le logiciel ne reconnaisse le véhicule mais à moins d’avoir un véhicule exotique, la tablette devrait reconnaitre le modèle de votre voiture parmi les nombreux modèles reconnus dont certaines marques qui m’étaient totalement inconnues.

Bien sûr, vous n’êtes pas obligé de lancer une analyse du système. Mais je vous le recommande vivement pour avoir une vue d’ensemble des systèmes de votre véhicule et visualiser les codes erreurs pour les effacer.

Les fonctions spéciales varient en fonction du véhicule, mais pour Dacia, j’ai pu effectuer diverses tâches, comme réinitialiser le voyant d’huile, effectuer divers réapprentissages de systèmes, réinitialiser le TPMS, réinitialiser les airbags, et bien d’autres encore.

Si vous obtenez des codes de panne, vous pouvez les rechercher directement à partir de la tablette. De plus, vous pouvez effacer les codes d’erreur une fois les réparations effectuées, ce qui vous permettra de réaliser des économies importantes. Vous n’aurez plus à vous rendre chez le garagiste pour faire réinitialiser un voyant après avoir réparé le problème vous-même.

Il est important de savoir si XTOOL exige que votre véhicule soit allumé ou éteint pendant les scans. Cela dépendra de la marque et modèle de votre voiture et cela vous sera indiqué sur la tablette.

Oui. Si vous aimez travailler sur vos propres véhicules, le XTOOL D8S vous permet d’avoir les mêmes connaissances sur votre véhicule que la plupart des mécaniciens automobiles. Scannez les systèmes, trouvez le problème et réparez-le.

Une seule visite chez le mécanicien coûte à peu près le même prix que le XTOOL D8S. N’oubliez pas que vous pouvez l’utiliser sur autant de véhicules que vous le souhaitez et aussi souvent que vous le voulez. Donc, oui, vous économisez de l’argent. De plus, si vous pouvez effectuer des scans au moment qui vous convient le mieux, vous n’avez pas besoin de vous absenter de votre travail et d’attendre des heures dans un garage ou chez un concessionnaire. C’est encore mieux.

Que vous bricoliez ou que vous soyez un professionnel, le XTOOL D8S est un outil formidable à avoir dans votre arsenal d’entretien automobile. Même les ateliers de réparation automobile apprécieront cet outil.

Conclusion

Pour résumer, le XTOOL D8S est un outil de diagnostic automobile facile à utiliser et fournit des données complètes sur les systèmes de votre véhicule. Disponible à 699€ sur Amazon (profitez de 15% de réduction avec le code 5LM25TCW), il offre également des fonctionnalités intéressantes, telles que la réinitialisation des voyants, la programmation des clés et la réinitialisation des codes de panne. Avec une garantie de trois ans et un étui à coque rigide inclus, il s’agit d’un excellent investissement pour tous ceux qui aiment travailler sur leurs propres véhicules ou qui souhaitent économiser de l’argent sur les coûts d’entretien.