Ces dernières années, les chatbots pilotés par l’IA comme ChatGPT sont devenus populaires pour des tâches telles que la génération de texte, la réponse à des questions et l’aide au codage. Cependant, de nombreuses personnes s’inquiètent des problèmes de confidentialité et de sécurité des données qui se posent lors de l’utilisation de services basés sur le cloud comme ChatGPT.

Bien que ces services offrent des fonctionnalités puissantes, ils nécessitent une connexion internet et stockent souvent vos données sur des serveurs tiers, ce qui soulève des questions quant à la sécurité et à la confidentialité de vos données lorsque vous utilisez ces plateformes.

Et bien justement je vous propose une alternative intéressante qui se nomme Jan, un chatbot open-source, utilisable hors ligne, qui peut remplacer complètement ChatGPT.

Qu’est-ce que Jan ?

Jan est une alternative autonome, open-source et hors ligne aux modèles d’IA populaires tels que ChatGPT. Contrairement à ChatGPT, qui repose sur une infrastructure dans le cloud et une connexion Internet constante, Jan fonctionne entièrement sur votre ordinateur en local.

Cela vous permet de contrôler vos données et d’interagir avec le modèle dans un environnement sécurisé et privé. Sa capacité à fonctionner hors ligne en fait une solution unique pour les personnes qui souhaitent utiliser un chatbot d’IA sans se soucier de la confidentialité des données.

Jan est basé sur les architectures GPT-2 et GPT-3, qui sont conçues pour des tâches de traitement du langage naturel telles que la génération de textes et la réponse à des questions. GPT-2 et GPT-3 sont des modèles bien connus dans la communauté de l’IA et peuvent effectuer un large éventail de tâches telles que la génération de textes créatifs, le résumé de textes et même la réponse à des requêtes de codage.

Installation de Jan ChatGPT

Jan fournit des paquets téléchargeables pour macOS (Intel, M1, M2, M3), windows et Linux pour faciliter le processus d’installation

Bien que Jan soit léger par rapport à beaucoup d’autres modèles d’IA, il y a tout de même certaines exigences en matière de système pour garantir des performances optimales.

Vous trouverez ci-dessous les spécifications minimales pour faire fonctionner Jan de manière efficace :

OS : Windows, macOS (Intel, M1, M2, M3), Linux (Ubuntu, Debian, Fedora ou toute autre distribution populaire).

Processeur : 2.0 GHz dual-core CPU (Intel Core i3 ou équivalent).

RAM : 4 Go de RAM minimum.

Espace de stockage : 10 Go d’espace de stockage disponible (SSD de préférence pour des performances plus rapides).

Graphique : Graphique intégré (la prise en charge du GPU est facultative mais peut améliorer les performances pour les grands modèles).

Python : Version 3.7 ou supérieure.

Conclusion

Jan est une alternative open-source intéressante à ChatGPT qui permet aux utilisateurs d’exécuter un puissant modèle d’IA entièrement hors ligne, ce qui en fait une excellente option pour tous ceux qui accordent de l’importance à la vie privée et veulent garder leurs données sécurisées. Son design léger et sa nature open-source donnent aux utilisateurs un contrôle total sur le fonctionnement du modèle, ce qui en fait un choix attrayant pour les passionnés de technologie, les utilisateurs de Linux et les personnes soucieuses de la vie privée.