iPhone 16e vs. iPhone 16 — c’est le moment de décider pour quiconque envisage un iPhone abordable. L’iPhone 16e, la dernière addition d’Apple à sa famille iPhone 16, coûte 719 €. Il remplace l’iPhone SE 3 pour devenir le smartphone Apple le moins cher avec une puce A18.

À première vue, l’iPhone 16e semble assez similaire à l’iPhone 16, malgré un prix inférieur de 250 €. Alors, que vaut l’iPhone 16e face à l’iPhone 16 ? Devriez-vous économiser votre argent et obtenir le nouvel iPhone d’Apple ? Ou payer plus et opter pour l’iPhone 16 ?

Comparaison iPhone 16e vs iPhone 16

Apple a pris certains des meilleurs éléments de l’iPhone 16 pour l’iPhone 16e, offrant presque la même expérience à un prix inférieur. Vous avez donc accès à l’Intelligence Apple, une puce ultra-rapide et Face ID. L’appareil photo arrière unique de 48MP prend même en charge un zoom 2x.

Cependant, cela ne signifie pas que l’iPhone 16 ne vaut pas la peine d’être acheté maintenant. Il possède plusieurs avantages par rapport à son frère moins cher, notamment si vous accordez de l’importance aux performances de la caméra et à un affichage plus lumineux. De plus, il prend en charge des vitesses Wi-Fi et de données mobiles plus rapides. Et l’iPhone 16e manque de certaines fonctionnalités clés comme le Magsafe …de manière quelque peu inexplicable.

Lorsque vous comparez l’iPhone 16e et l’iPhone 16, vaut-il la peine de payer plus pour l’iPhone 16 ou le 16e est-il le meilleur choix ? Découvrez-le dans cette comparaison approfondie.

Design : Presque identique

iPhone 16e : 146,7 mm x 71,5 mm x 7,8 mm ; 167 grammes ; IP68, aluminium de qualité aérospatiale avec dos en verre, Ceramic Shield (avant), bouton d’action, Face ID

: 146,7 mm x 71,5 mm x 7,8 mm ; 167 grammes ; IP68, aluminium de qualité aérospatiale avec dos en verre, Ceramic Shield (avant), bouton d’action, Face ID iPhone 16 : 147,6 mm x 71,6 mm x 7,8 mm ; 171 grammes ; IP68, aluminium de qualité aérospatiale avec dos en verre teinté, Ceramic Shield de deuxième génération (avant), bouton d’action, contrôle de la caméra, Face ID

L’iPhone 16e ressemble presque en tout point à l’iPhone 16 de face, à l’exception de l’absence de Dynamic Island. À la place, il présente une encoche, comme on le voit sur l’iPhone 14 et les modèles plus anciens. Il y a aussi plusieurs autres différences de design mineures.

L’iPhone 16e arbore un cadre en aluminium avec un dos en verre élégant, bien qu’il lui manque le verre teinté présent sur l’iPhone 16. En raison de cela, le nouvel iPhone n’est disponible qu’en blanc et noir. En comparaison, Apple propose l’iPhone 16 en cinq couleurs, dont le bleu canard, le rose et l’outremer.

L’iPhone 16e est un peu plus léger, mais les dimensions globales des deux téléphones sont presque identiques. Malgré son prix inférieur, le téléphone dispose d’un indice IP68 et d’un bouton d’action personnalisable — seul le bouton de contrôle de la caméra est absent. Mais comme les autres membres de sa famille, l’iPhone 16e dispose de l’Intelligence Visuelle, la fonctionnalité d’Intelligence Apple qui utilise la caméra pour rechercher des informations sur des objets dans le monde réel. Contrairement aux autres modèles d’iPhone 16, vous activez l’Intelligence Visuelle en utilisant le bouton d’action de l’iPhone 16e.

Affichage différent entre iPhone 16e vs iPhone 16

iPhone 16e : Écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, 2 532 x 1 170 pixels, taux de rafraîchissement de 60Hz, Haptic Touch, True Tone, HDR10, Dolby Vision, 800 nits de luminosité typique, 1 200 nits de luminosité maximale, capteurs de lumière ambiante doubles

: Écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, 2 532 x 1 170 pixels, taux de rafraîchissement de 60Hz, Haptic Touch, True Tone, HDR10, Dolby Vision, 800 nits de luminosité typique, 1 200 nits de luminosité maximale, capteurs de lumière ambiante doubles iPhone 16 : Écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, 2 556 x 1 179 pixels, taux de rafraîchissement de 60Hz, Haptic Touch, True Tone, Dynamic Island, HDR10, Dolby Vision, 1 000 nits de luminosité typique, 2 000 nits de luminosité maximale, 1 nit de luminosité minimale, capteurs de lumière ambiante doubles

L’iPhone 16e est équipé d’un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec une encoche au lieu de la Dynamic Island. Vous pourriez penser que c’est la seule différence entre l’écran de l’iPhone 16 et celui du 16e. Mais ce n’est pas le cas — il y a beaucoup plus de différences, le nouvel iPhone moins cher utilisant un panneau inférieur.

Apple indique que l’écran de l’iPhone 16e offre une luminosité typique de 800 nits et un pic de 1200 nits. Ces chiffres sont nettement inférieurs à ceux de l’iPhone 16. Ce dernier promet 1000 nits de luminosité typique et 2 000 nits de luminosité maximale. De plus, l’iPhone 16 peut réduire l’éclairage de son écran jusqu’à 1 nit pour une meilleure visibilité en basse lumière.

L’iPhone 16 utilise également la dernière génération de verre de protection Ceramic Shield, tandis que l’iPhone 16e utilise une version plus ancienne.

Processeur et stockage : une puce A18 « binned » dans l’iPhone 16e

iPhone 16e : Puce A18, 3nm, CPU 6 cœurs, GPU 4 cœurs, Neural Engine 16 cœurs 2x plus rapide, jusqu’à 512Go de stockage

: Puce A18, 3nm, CPU 6 cœurs, GPU 4 cœurs, Neural Engine 16 cœurs 2x plus rapide, jusqu’à 512Go de stockage iPhone 16 : Puce A18, 3nm, CPU 6 cœurs, GPU 5 cœurs, Neural Engine 16 cœurs 2x plus rapide, puce Ultra Wideband de deuxième génération, jusqu’à 512Go de stockage

L’iPhone 16e et l’iPhone 16 sont tous deux équipés d’une puce A18 de 3nm avec un CPU 6 cœurs. Cependant, pour maintenir le prix bas, Apple utilise une version « binned » de la puce A18 SoC sur l’iPhone 16e. Il est livré avec un cœur GPU en moins (quatre contre cinq). Néanmoins, l’absence d’un cœur GPU supplémentaire ne devrait pas affecter significativement les performances de l’iPhone 16e. La puce A18 d’Apple reste l’une des puces mobiles les plus rapides du marché.

Plus important encore, comme l’iPhone 16, le modèle moins cher est livré avec 8Go de mémoire vive. Cela garantit la prise en charge de l’Intelligence Apple, avec accès à des fonctionnalités comme les Outils d’Écriture, les outils de création d’images Image Playground et Genmoji, et l’outil de Nettoyage dans l’application Photos.

Contrairement à l’iPhone 16, l’iPhone 16e n’est pas équipé d’une puce Ultra Wideband. Cela signifie que l’iPhone 16e manque plusieurs fonctionnalités, comme la Recherche de Précision des AirTags, la prise en charge d’Apple Car Key et une meilleure précision de localisation. Si vous ne vous souciez pas de ces fonctionnalités, l’absence de puce Ultra Wideband sur l’iPhone 16e ne vous dérangera pas beaucoup.

Caméra : simple vs double

iPhone 16e : Caméra Fusion 48MP f/1.6, stabilisation optique de l’image ; Smart HDR 5, Photonic Engine, flash True Tone, réduction du bruit du vent, Audio Mix ; Avant : caméra 12MP avec ouverture f/1.9

: Caméra Fusion 48MP f/1.6, stabilisation optique de l’image ; Smart HDR 5, Photonic Engine, flash True Tone, réduction du bruit du vent, Audio Mix ; Avant : caméra 12MP avec ouverture f/1.9 iPhone 16 : Caméra Fusion 48MP f/1.6, stabilisation par déplacement du capteur ; caméra Ultra Wide 12MP f/2.2 ; photographie macro, Smart HDR 5, Photonic Engine, flash True Tone, mode Cinématique (4K HDR@30fps), mode Action, enregistrement vidéo spatial, réduction du bruit du vent, Audio Mix ; Avant : caméra 12MP avec ouverture f/1.9, autofocus

Apple a équipé l’iPhone 16e d’une caméra arrière unique de 48MP f/1.6 Fusion. En comparaison, l’iPhone 16 dispose d’un double module caméra arrière : un capteur principal de 48MP et un ultra grand-angle de 12MP avec prise en charge macro. Ce n’est pas la seule différence d’imagerie entre les deux téléphones, cependant. L’iPhone 16e manque de plusieurs fonctionnalités avancées de la caméra.

D’un point de vue matériel, l’iPhone 16e utilise probablement un ancien capteur de 48MP avec une lecture du capteur plus lente. En conséquence, il peut enregistrer des vidéos QuickTake en résolution 1080p. L’iPhone 16, quant à lui, prend en charge les vidéos QuickTake jusqu’à une résolution 4K avec Dolby Vision HDR. De plus, bien que le capteur de l’iPhone 16e soit stabilisé optiquement, il est inférieur à la stabilisation par déplacement du capteur plus avancée présente sur l’iPhone 16.

L’iPhone le moins cher d’Apple ne peut pas non plus prendre de photos ou de vidéos spatiales. Donc, si vous possédez un casque Vision Pro, vous voudrez peut-être éviter d’acheter l’iPhone 16e. Le nouvel iPhone économique manque également du mode Action, des capacités macro et du mode Cinématique. Bien que vous puissiez prendre des photos en mode Portrait sur l’iPhone 16e, les fonctionnalités de portrait de nouvelle génération, comme le Contrôle de la Profondeur, ne sont pas disponibles. De même, bien que les Styles Photographiques soient disponibles, il s’agit de l’ancienne version vue sur l’iPhone 15.

La caméra frontale de 12MP est la même sur les deux iPhones. Mais encore une fois, l’iPhone 16e manque du mode Cinématique, du mode Portrait de nouvelle génération et de la prise en charge des derniers Styles Photographiques.

Connectivité C1

iPhone 16e : 5G Sub-6Ghz, SOS d’urgence via satellite, Assistance routière via satellite, Messages via satellite, gyro haute dynamique, Détection de collision, deux emplacements eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C (USB 2 à 480Mbps)

: 5G Sub-6Ghz, SOS d’urgence via satellite, Assistance routière via satellite, Messages via satellite, gyro haute dynamique, Détection de collision, deux emplacements eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C (USB 2 à 480Mbps) iPhone 16 : 5G mmWave, SOS d’urgence via satellite, Assistance routière via satellite, Messages via satellite, réseau Thread, gyro haute dynamique, Détection de collision, deux emplacements eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, USB-C (USB 2 à 480Mbps)

L’iPhone 16e se distingue par le fait d’être le premier appareil à être lancé avec le modem C1 d’Apple. La société affirme qu’il s’agit du modem le plus efficace jamais intégré dans un iPhone. Bien que cela semble impressionnant, le modem C1 d’Apple n’est pas aussi performant dans certains aspects que le modem Snapdragon X75 baseband de l’iPhone 16. L’iPhone 16e manque de prise en charge de la 5G mmWave, l’empêchant d’atteindre les vitesses de plus d’un gigabit possibles sur l’iPhone 16.

De plus, le modem C1 d’Apple ne prend en charge que le Wi-Fi 6, pas même le Wi-Fi 6E. En comparaison, l’iPhone 16 prend en charge le Wi-Fi 7. D’autres fonctionnalités de connectivité manquantes sur l’iPhone 16e incluent l’Ultra Wideband et le réseau Thread. Sans ce dernier, votre iPhone 16e ne peut pas servir de routeur domestique intelligent pour les appareils Thread compatibles. Admettons que cela n’aura d’importance que si vous êtes fortement investi dans un écosystème domestique intelligent.

D’un point de vue sécurité, l’iPhone 16e dispose de toutes les fonctionnalités vues sur l’iPhone 16. Celles-ci incluent la Détection de Collision, le SOS d’Urgence via satellite et les Messages via satellite.

Autonomie de l’iPhone 16e vs iPhone 16 : un gagnant surprenant

iPhone 16e : Jusqu’à 26 heures de lecture vidéo, jusqu’à 90 heures de lecture audio ; prise en charge de la recharge sans fil Qi 7.5W

: Jusqu’à 26 heures de lecture vidéo, jusqu’à 90 heures de lecture audio ; prise en charge de la recharge sans fil Qi 7.5W iPhone 16 : Jusqu’à 22 heures de lecture vidéo, jusqu’à 80 heures de lecture audio ; prise en charge de la recharge sans fil MagSafe et Qi2 25W

Malgré des écrans similaires et des composants internes presque identiques, Apple affirme que l’iPhone 16e offre la « meilleure autonomie jamais vue sur un iPhone de 6,1 pouces ». Il offre jusqu’à quatre heures de lecture vidéo supplémentaires par rapport à l’iPhone 16. Apple attribue cela à son modem C1, le qualifiant de « modem le plus économe en énergie jamais intégré dans un iPhone ».

Un inconvénient majeur de l’iPhone 16e est l’absence de prise en charge de MagSafe et Qi2. Au lieu de cela, il repose sur la recharge sans fil Qi standard, avec des vitesses plafonnées à 7.5W. Pour comparaison, l’iPhone 16 prend en charge la recharge sans fil rapide MagSafe 25W — plus de 3x plus rapide. Le seul inconvénient est que vous devez utiliser le chargeur sans fil MagSafe mis à jour d’Apple pour profiter de ces vitesses.

Cependant, lors de l’utilisation d’une connexion filaire USB-C, l’iPhone 16e prend en charge la recharge rapide, vous permettant de recharger sa batterie à 50 % en seulement 30 minutes — égalant l’iPhone 16.

Prix : moins cher de 250 €

iPhone 16e : À partir de 719 € pour 128Go de stockage

: À partir de 719 € pour 128Go de stockage iPhone 16 : À partir de 969 € pour 128Go de stockage

Comme indiqué, le prix de l’iPhone 16e commence à 719 € avec128Go de stockage, soit 250 € de moins que l’iPhone 16. La mise à niveau vers les options de stockage de 256 Go et 512 Go vous coûtera respectivement 130 € et 250 € supplémentaires. Apple facture une prime similaire pour les mises à niveau de stockage de 256 Go et 512 Go de l’iPhone 16.

Conclusion iPhone 16e vs iPhone 16 : lequel choisir ?

Apple a fait plusieurs compromis clés pour atteindre le prix inférieur de l’iPhone 16e. Il est équipé d’un écran inférieur et moins lumineux que l’iPhone 16 standard. Il manque la Dynamic Island, une radio Ultra Wideband et MagSafe. Et il est équipé d’une seule caméra arrière de 48MP.

Si vous ne vous souciez pas beaucoup des caméras et utilisez votre téléphone uniquement à des fins professionnelles, l’iPhone 16e est un excellent achat. Avec la prise en charge de l’Intelligence Apple et une longue autonomie, l’iPhone 16e devrait être un bourreau de travail fiable. Mais si vous voulez votre iPhone dans une couleur élégante et que vous vous souciez des accessoires MagSafe et de la recharge sans fil plus rapide, l’iPhone 16 est un meilleur choix. Sa connectivité 5G mmWave sera également utile si vous êtes toujours en déplacement et que vous dépendez fortement des données mobiles.