ENGWE a le plaisir d’annoncer le lancement du vélo électrique Mapfour N1, le premier produit de sa nouvelle série Mapfour. Conçu pour offrir un moyen de transport économique, sain, sans tracas et durable, le vélo électrique Mapfour ENGWE incarne une nouvelle ère de mobilité urbaine.

Guidé par le slogan « Free In Your Way », il combine un design innovant, des performances puissantes et des fonctions intelligentes pour offrir aux utilisateurs liberté et efficacité.

Pour célébrer ce lancement, ENGWE organise un concours à durée limitée du 28 janvier au 23 février, offrant aux participants une chance de gagner un Mapfour N1 gratuit. Les réservations officielles débuteront le 24 février 2025.

Mapfour N1 Air : le meilleur vélo électrique léger en carbone à moins de 3000 euros

Conçu pour les cyclistes urbains à la recherche d’un vélo électrique léger, le N1 Air ne pèse que 15,6 kg et est doté d’un cadre en fibre de carbone moulé d’une seule pièce, 11 fois plus résistant et plus rigide que l’aluminium.

Durabilité ultra-légère : Le cadre ne pèse que 1,28 kg, soit à peu près le poids de deux iPad Air.

Autonomie de 100 km : Alimenté par une batterie de 10 Ah, il offre une semaine d’autonomie avec une seule charge.

Système antivol intelligent : Suivi GPRS intégré, alertes en cas de vélo anormal et notifications d’urgence SOS automatiques.

Batterie Samsung amovible : Se détache en une seconde pour une recharge pratique, avec protection antivol intégrée.

Mapfour N1 Pro : le vélo électrique urbain en carbone le plus puissant à moins de 3000 euros

Pour les cyclistes qui exigent des performances de pointe, le N1 Pro est équipé d’une puissance digne d’un vélo de montagne et de fonctionnalités haut de gamme :

Puissance inégalée : Le moteur de 250W avec un couple de 80Nm rend les pentes raides sans effort, donnant confiance aux cyclistes sur n’importe quel terrain.

Cadre en carbone de qualité Trek : Conçu avec la même qualité que Trek et Specialized, ce cadre est plus léger, plus solide et plus lisse, alliant durabilité et élégance pour une conduite exceptionnelle.

Chargement rapide en 1,5 heure : Une batterie amovible avec des capacités de charge rapide et une protection avancée contre le vol.

Technologie antivol intelligente : Comprend la géolocalisation, les alertes de vol, le déverrouillage par Bluetooth et un localisateur de vélo.