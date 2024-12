Si vous possédez un vieux Mac PowerPC qui prend la poussière dans un placard quelque part, vous pouvez peut-être l’utiliser aujourd’hui en installant un navigateur web moderne et fonctionnel, comme Aquafox. Étant donné qu’une grande partie de ce que nous faisons sur les ordinateurs se fait dans un navigateur web, vous serez peut-être impressionné de voir à quel point un PowerPC Mac vieux de 20 ans et fonctionnant sous Mac OS X Tiger ou Mac OS X Leopard peut devenir utilisable et fonctionnel grâce à Aquafox.

Aquafox est un projet de navigateur web moderne pour les anciens Mac PPC, y compris les architectures G3, G4 et G5 PPC, qui utilisent Mac OS X Tiger et Mac OS X Leopard … des systèmes d’exploitation Mac sortis il y a près de 20 ans !

Aquafox est basé sur le défunt TenFourFox, un autre projet de navigateur web PPC, et inclut des optimisations provenant d’InterWebPPC, un autre projet défunt de navigateur Mac PowerPC. Le résultat final est un navigateur web entièrement utilisable et fonctionnel, capable d’accéder et d’utiliser la majeure partie du web moderne, et bien qu’il ne faille pas s’attendre à des miracles et à une compatibilité totale avec tout ce qui est imaginable sur le web, vous trouverez sans aucun doute qu’il s’agit d’une application intéressante à explorer pour les utilisateurs de Mac qui continuent à utiliser des Mac PowerPC, ou qui ont simplement un vieux Mac PowerPC ou un PowerBook qui traîne et avec lequel ils veulent s’amuser.

Vous y trouverez un binaire précompilé qui est immédiatement utilisable sur votre Mac PowerPC tant qu’il tourne sous Mac OS X Tiger ou Mac OS X Leopard.

Alors, allez-y, fouillez votre placard, votre grenier, votre bureau ou la cave de votre école, dépoussiérez un vieux PowerPC Mac et essayez Aquafox.

Étant donné que les Mac PowerPC G3, G4 et G5, ainsi que Mac OS X Tiger et Mac OS X Leopard ont tous près de 20 ans maintenant, cet article sera probablement qualifié de vintage 😂.