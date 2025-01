Si vous possédez une montre Garmin bloquée sur « le triangle bleu de la mort » ou qu’elle ne cesse de redémarrer après l’affichage de ce fameux triangle bleu, alors ne paniquez pas, votre montre n’a pas envie de regarder la série Squid Game ou de jouer à la PlayStation 😉 il existe plusieurs solutions pour régler cela.

Même si aujourd’hui Garmin indique avoir résolu le problème , néanmoins il est possible que certaines montres soient encore bloquées, il faudra la redémarrer en croisant les doigts puis la synchroniser. Mais si l’appareil est toujours bloqué sur le triangle bleu, une restauration s’impose. Voici les différentes solutions qui se présentent à vous.

1- Redémarrer et synchroniser avec Garmin Connect

Pour les montres qui n’ont pas eu ce problème, il suffit de vous assurer que la montre se synchronise à l’application Garmin Connect Mobile avant de démarrer une activité GPS : effectuez un redémarrage de la montre, et synchronisez ensuite avec l’application.

2- Si la montre est bloquée

Si la montre est bloquée, maintenez pressé le bouton en haut à gauche durant 20 à 30 secondes pour l’éteindre, puis allumez la montre et synchronisez-la.

3- Mon appareil est toujours bloqué et ne passe pas l’écran de démarrage

Si les deux étapes ne fonctionnent pas, pour éviter une ré-initialisation d’usine, la seule autre solution est d’aller supprimer le fichier concerné avec la procédure suivante.

Pour les montres Garmin Epix / Enduro / D2 / Fēnix / Quatix / Tactix:

Accès à un ordinateur Windows ou Mac et installez Garmin Express Ouvrez Garmin Express et connectez l’appareil Garmin Sur la montre, appuyez sur le bouton de mise en marche/éclairage et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que la montre s’éteigne. Appuyez sur le bouton Start/Stop et maintenez-le enfoncé. Maintenez le bouton Start/Stop enfoncé et connectez la montre à l’ordinateur. Tout en maintenant le bouton Start/Stop enfoncé, sélectionnez l’option ajouter un appareil dans Garmin Express. Attendez jusqu’à 60 secondes pour que Garmin Express reconnaisse la montre. Une fois la montre reconnue, relâchez le bouton. Lorsque Garmin Express vous y invite, procédez à l’ajout de l’appareil. Vous devrez notamment vous connecter à l’aide de vos identifiants Garmin Connect.

La montre devrait effectuer une synchronisation avec Garmin Express. Une fois la synchronisation terminée, vous pourrez déconnecter la montre de l’ordinateur. La montre devrait démarrer normalement.

Pour les montres Garmin Forerunner :

Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que la montre s’éteigne. Appuyez sur les boutons Start/Stop et Back et maintenez-les enfoncés. Allumez la montre tout en maintenant les boutons enfoncés. Après le premier bip, relâchez le bouton Start/Stop. Après le deuxième bip, relâchez le bouton Retour.

La montre devrait redémarrer et revenir à l’écran de configuration. À ce stade, sélectionnez votre langue pour commencer le processus de configuration. Vous devrez coupler votre montre avec votre téléphone et configurer d’autres fonctionnalités telles que les applications Garmin Wallet et Connect IQ. Voici quelques articles pour vous aider à démarrer.

Pour les montres Garmin Vivoactive :

Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que la montre s’éteigne. Appuyez sur les boutons du haut et du bas et maintenez-les enfoncés. Relâchez le bouton du haut après la première vibration. Relâchez le bouton du bas après la deuxième vibration.

La montre devrait redémarrer et revenir à l’écran de configuration. À ce stade, sélectionnez votre langue pour commencer le processus de configuration. Vous devrez coupler votre montre avec votre téléphone et configurer d’autres fonctionnalités telles que les applications Garmin Wallet et Connect IQ. Voici quelques ressources pour vous aider à démarrer.

Pour les compteurs Garmin :

Pour les utilisateurs de Mac, installez OpenMTP auparavant.

Étape 1 : Supprimez les fichiers affectés de l’appareil

Connectez l’appareil à un ordinateur Windows à l’aide du câble d’alimentation/de données. Une fois l’appareil reconnu, localisez le dossier GARMIN et ouvrez-le. Localisez le dossier RemoteSW et ouvrez-le. Localisez et supprimez le fichier CPE.bin. Déconnectez l’appareil de l’ordinateur.

Cette procédure devrait permettre de résoudre le problème de votre appareil. Si ce n’est pas le cas, passez à l’étape 2.

Étape 2 si nécessaire : Réinitialisation générale de l’appareil

Eteignez l’appareil. Maintenez les touches Lap/Reset et Start/Stop enfoncées. Appuyez sur le bouton d’alimentation et relâchez-le. Maintenez uniquement les touches Lap/Reset et Start/Stop enfoncées. Relâchez les touches Lap/Reset et Start/Stop lorsque le logo Garmin s’efface.

Sélectionnez ensuite votre langue pour lancer le processus de configuration. Vous devrez coupler votre appareil avec votre téléphone et configurer d’autres fonctionnalités telles que les applications Garmin Wallet et Connect IQ. Voici quelques articles pour vous aider à démarrer.