PeaZip est un utilitaire d’archivage de fichiers à open source, gratuit et multiplateforme qui prend en charge plus de 200 formats d’archives.

Cette alternative à 7zip ou Unarchiver, est un excellent utilitaire à installer sur votre système d’exploitation Linux, macOS et Windows si vous voulez quelque chose qui peut facilement gérer la plupart des tâches d’archivage.

PeaZip 10 : Quoi de neuf ?

PeaZip, le logiciel de gestion d’archives libre, open-source et multiplateforme, a été mis à jour aujourd’hui avec la version 10, une version majeure introduisant de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations.

Les points forts de PeaZip 10 incluent un nouveau dossier « MTP devices » dans la section Filesystem de la barre latérale de navigation pour les systèmes Linux afin de faciliter l’accès aux périphériques montés, une interface graphique réorganisée avec un écran de progression mis à jour, ainsi qu’un support pour désactiver les indices et les infobulles, et un moteur de rendu de l’interface graphique mis à jour.

Avec cette version, tous les styles et tailles de navigateurs de fichiers sont maintenant supportés sur les systèmes Linux, et PeaZip affiche maintenant des icônes de dossiers spéciales pour tous les modes et tailles. Le menu Style, les thèmes et les icônes intégrées, ainsi que le menu contextuel ont tous été mis à jour dans le cadre de la nouvelle conception.

La fonctionnalité d’archivage de fichiers de PeaZip a également été améliorée dans cette version avec la prise en charge du réglage du niveau de syntaxe 7z / p7zip » vers les versions 17.05 et 16.02 sous Options > Paramètres > Avancé pour améliorer la compatibilité avec la syntaxe des anciennes versions de 7z / p7zip.

De plus, PeaZip 10 améliore le lien rapide « Extraire ici » dans la barre d’outils pour qu’il apparaisse lorsqu’une ou plusieurs archives sont sélectionnées dans le navigateur de fichiers et met à jour les préréglages de compression avec le support des archives tar.gz, tar.xz, et tar.zst.

Sous le capot, PeaZip 10 utilise le backend Pea 1.20 qui peut maintenant rechercher les valeurs de hachage des fichiers sur Google et Virustotal pour détecter les logiciels malveillants connus, de nouveaux commutateurs de ligne de commande pour afficher un aperçu textuel des fichiers, et la possibilité de sauvegarder directement les résultats des sommes de contrôle et des hachages dans des formats compatibles avec GNU Coreutils.

Consultez le changelog complet pour plus de détails sur les nouvelles fonctionnalités et améliorations introduites dans PeaZip 10, que vous pouvez télécharger dès maintenant depuis le site officiel sous forme de binaires prêts à l’emploi pour les systèmes Linux 64 bits et ARM64 avec les interfaces graphiques GTK et Qt.

PeaZip 9.0 : Quoi de neuf ?

Cette version marque une étape essentielle dans le développement de PeaZip, avec de nouvelles fonctionnalités et des refontes mises en œuvre. Voici quelques-unes des principales nouveautés :

Une interface utilisateur améliorée.

Support amélioré pour divers formats.

Amélioration des performances.

Nouvelles options pour le backend 7z/p7zip.

Améliorations apportées aux plugins.

Interface utilisateur améliorée

L’interface du gestionnaire de fichiers est désormais beaucoup plus intuitive et peut s’adapter en fonction des changements de taille et de préférences.

Elle comporte également un nouveau menu contextuel accessible depuis le menu » Style » en haut à droite de l’interface, qui contient de nombreuses options permettant de modifier le comportement et l’apparence de PeaZip.

Support amélioré pour divers formats

Le support des formats ZPAQ, *PAQ et TAR a été amélioré.

Dans le cas de ZPAQ : Les archives zpaq ont été testées pour le cryptage et demanderont un mot de passe lors de l’ouverture, l’extraction ou la conversion d’un tel fichier (si nécessaire).

Chaque fois qu’un fichier zpaq est ouvert ou extrait, des options spécifiques à zpaq sont affichées dans l’écran d’extraction, ce qui évite d’aller dans l’onglet « Avancé ».

Vous pouvez également extraire des archives zpaq vers des chemins absolus, complets ou relatifs.

Pour PAQ : Il est maintenant possible de prévisualiser le contenu d’une archive paq8, même s’il n’y a qu’un seul fichier dans l’archive.

Dans le cas de TAR : La génération de scripts avec l’option ‘TAR before’ a été améliorée, et les archives TAR compressées peuvent maintenant être extraites en une seule étape (extraction atomique tar) (qui est optionnelle).

Amélioration des performances

PeaZip 9.0 présente des améliorations de performances dans les secteurs suivants :

Il est désormais 10 % plus rapide pour ouvrir des archives de plus de 250 000 éléments tout en utilisant également 10 % de mémoire en moins.

L’ajout de fichiers pour l’archivage/extraction par la méthode du glisser-déposer est maintenant trois fois plus rapide qu’auparavant.

Un goulot d’étranglement des performances a été supprimé lors de la sélection d’un grand groupe d’éléments dans le navigateur de fichiers.

Nouvelles options pour le backend 7z/p7zip

Diverses options ont été ajoutées pour le backend 7z/p7zip, notamment :

Option permettant de modifier le dernier temps d’accès des fichiers d’entrée.

Option pour limiter la mémoire maximale utilisable pendant la compression.

Option pour interdire les liens symboliques/liens durs suivants pour les archives WIM et TAR.

Ces options ne sont pas disponibles sur macOS car il utilise une ancienne version de 7z.

Améliorations des plugins

Les plugins PeaZip sont maintenant fournis sous forme d’archives tar ; vous pouvez installer un plugin en extrayant son contenu dans le répertoire (PeaZip)/res/bin/.

Eh bien, non. Il y a quelques autres changements techniques. Vous pouvez vous référer aux notes de version si vous voulez plonger profondément dans ceux-ci.

Télécharger/Installer PeaZip 9.0

Pour Linux, PeaZip est fourni sous diverses formes, comme DEB, RPM, un binaire portable, et des paquets alternatifs avec deux saveurs distinctes, QT5 et GTK2. Un Flatpak est également disponible, mais cela peut prendre du temps pour profiter de la dernière version.

Vous pouvez vous rendre sur sa page de téléchargement pour en savoir plus sur les options.