Elementary OS vient d’annoncer la sortie d’une nouvelle version 8.0 dont le nom de code est Circe. Elementary OS est une distribution Linux basée sur Ubuntu 24.04 LTS qui propose son propre environnement de bureau appelé Pantheon ainsi que ses propres applications de base. Autrefois attrayante grâce à son apparence de bureau, l’interface utilisateur est maintenant un peu à la traîne de mon point de vue.

La version 8.0 propose le support de Wayland, cependant il est disponible en tant qu’option et nommé « Secure Session » dans le menu de sélection de l’écran de connexion. Dans cette session, les applications Flatpak seront plus restreintes. Lorsqu’une application souhaite effectuer certaines actions en arrière-plan, par exemple prendre une capture d’écran, une boîte de dialogue s’ouvre et demande d’autoriser ou de refuser la permission… un peu lourd à l’usage.

Sinon, la nouvelle version prend en charge quatre nouveaux portails permettant aux applications d’accéder en toute sécurité à l’extérieur du bac à sable. Il s’agit de Color Picker, Screenshot, Screencast et Wallpaper.

La nouvelle session prend également en charge le mode DPI mixte pour une meilleure expérience utilisateur sur un ordinateur portable HiDPI avec un écran externe LoDPI, et améliore les gestes multi-touch sur les écrans tactiles et les tablettes.

Le lanceur du dock a été entièrement réécrit dans cette version avec de nouvelles fonctionnalités. Si plusieurs fenêtres d’une application sont ouvertes, un clic sur l’icône de l’application dans le dock affichera une répartition des fenêtres, ce qui vous permettra de choisir facilement celle avec laquelle vous souhaitez travailler. Vous pouvez également faire défiler l’icône de l’application pour passer d’une fenêtre à l’autre.

Un clic du milieu sur l’icône d’une application peut maintenant lancer une nouvelle fenêtre, et la combinaison de touches Super/Win/Command + les chiffres 1 à 9 lancera les applications épinglées depuis le dock.

Un AppCenter plus complet et plus efficace

À l’instar de GNOME, Elementary OS 8.0 propose un nouveau menu de paramétrage rapide en haut à droite, qui permet d’activer/désactiver rapidement le lecteur d’écran, le mode sombre, le clavier à l’écran, de modifier la taille de la police, de lancer les paramètres et d’éteindre le menu.

Nouveau menu de réglages rapides

Les autres changements apportés par Elementary OS 8.0 sont les suivants :

Geste de balayage horizontal pour passer d’une fenêtre à l’autre.

Possibilité de désactiver les coins actifs lorsqu’une application est en plein écran.

Passage d’un espace de travail à l’autre en faisant défiler le panneau.

Changement du mode d’alimentation du processeur dans le menu du panneau supérieur.

Changement automatique du mode d’alimentation du processeur lorsque l’alimentation est branchée ou débranchée.

Passer à Pipewire au lieu de pluseaudio.

Option pour toujours afficher les barres de défilement.

Utiliser la touche Super (alias le logo Windows ou la touche Command Mac) pour ouvrir le menu Applications.

Notez également qu’Elementary OS 8.0 dispose de la base de paquets Ubuntu 24.04 en plus de ses propres PPA pour les paquets deb natifs.

Certaines applications de base (par exemple, Camera, Video, Screenshot, et Music) sont installées en tant qu’applications Flatpak, et supportent la recherche et l’installation à partir du dépôt Flathub via AppCenter, comme annoncé. Pour plus d’informations, voir l’annonce officielle.

Télécharger Elementary OS 8.0

Elementary OS fonctionne uniquement sur la plateforme amd64 (Intel/AMD). L’image .iso est disponible au téléchargement sur son site web. Les spécifications matérielles recommandées sont les suivantes :