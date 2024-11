Avec l’iPad Pro M4, Apple veut clairement nous impressionner ! Cette tablette fine et légère est un bijou de technologie qui rivalise avec certains MacBooks, même les plus performants. Est-ce qu’on tient ici la meilleure dalle OLED ? Peut-elle se substituer entièrement à un ordinateur portable pour de bon ? Et comment Apple réussit à rendre les accessoires vendus séparément indispensables ? On vous explique tout ça en détail après avoir testé pour vous l’iPad Pro M4.

Les qualités et les défauts de l’iPad Pro M4

L’iPad Pro M4 est de loin la tablette la mieux aboutie conçue par Apple et la plus performante du marché. Elle n’est néanmoins pas dépourvue de quelques défauts qui méritent d’être soulignés. Commençons par un tour d’horizon de ses points forts et de ses points faibles :

Ses qualités Performances exceptionnelles avec la puce M4, même pour des tâches intensives.

Écran OLED époustouflant : un contraste élevé et des couleurs vives.

Design fin et léger, parfait pour une utilisation en déplacements.

Magic Keyboard et Pencil Pro, des options qui renforcent sa polyvalence et son confort d’utilisation.

Nouvel emplacement de la caméra pour des appels vidéo plus pratiques.

Autonomie solide, bien qu’en deçà des MacBook.

Ses défauts Prix élevé, qui atteint le niveau de certains MacBook.

iPadOS limité, moins poussé que macOS.

Un seul port USB-C, qui est insuffisant pour les utilisateurs qui veulent remplacer leur ordinateur portable par un iPad Pro.

Absence de Wi-Fi 7.

Bords d’écran encore visibles.

Maintenant que nous avons dressé ce constat, nous allons entrer dans le détail du test que nous avons réalisé pour vous donner plus d’informations sur l’iPad Pro.

Le design : Le point fort de l’iPad Pro M4

Pour le dernier iPad Pro M4, Apple a visiblement voulu marquer nos esprits avec des lignes épurées et une finesse extrême qui ne passe pas inaperçue. Avec ses 5,1 mm pour le modèle 13 pouces, on se retrouve face à la tablette la plus fine jamais produite par Apple. Ce n’est pas seulement un détail esthétique : en déplacement ou à la maison, cette légèreté et cette finesse, de prime abord déroutantes, changent véritablement votre expérience d’utilisation. La tablette est plus maniable et pratique que ses prédécesseurs.

Le déplacement de la caméra frontale sur le côté long de la tablette est une vraie amélioration pour passer des appels vidéo en mode paysage. Nous bénéficions d’une position plus naturelle lors des visioconférences. Fini le temps où l’on devait jongler entre les orientations portrait et paysage ! Notons que les bords fins permettent eux aussi une immersion quasi-totale dans les contenus visuels, sans compromettre la facilité de manipulation. S’ils avaient été invisibles, cela aurait sans doute été encore plus impressionnant et immersif.

Une critique que nous avons beaucoup entendue concernant les modèles précédents des appareils Apple, c’est celle qui concerne la déformation de l’écran. Mais cette fois-ci, Apple a compris la leçon et a doté l’iPad Pro M4 d’une nervure renforcée qui met fin au “bendgate” sur l’iPad. Le châssis en aluminium inspire effectivement la robustesse.

L’iPad Pro M4 : Une tablette surpuissante à l’autonomie surprenante

Avec l’iPad Pro M4, Apple a clairement misé sur la performance pour nous bluffer. Dotée de la puce M4, la tablette atteint un niveau de puissance inédit. Ce processeur, gravé en 3 nm avec la technologie N3E de TSMC, embarque pas moins de 28 milliards de transistors. En pratique, les résultats sont parlants : selon les benchmarks, le gain est de 48 % en monocœur et de 55 % en multicœurs par rapport à la M2 utilisée dans le précédent modèle de tablette d’Apple. L’iPad Pro M4 s’impose donc comme un outil de productivité redoutable, capable de gérer sans sourciller des tâches exigeantes en toute fluidité.

Mais là où la tablette nous impressionne vraiment, c’est dans sa gestion de la chaleur. Même en usage intensif, comme de longues heures de streaming vidéo ou du multitâche à outrance, elle reste étonnamment froide. Et cela sans aucun système de ventilation ! Cette capacité de dissipation de la chaleur témoigne du savoir-faire d’Apple dans la conception de sa puce Apple Silicon et de ses appareils mobiles d’une manière générale.

Côté autonomie, Apple a réussi à maintenir un bon level malgré cette puissance phénoménale. En usage mixte, l’iPad Pro tient environ 16 heures, un chiffre remarquable pour un appareil aussi fin. Cela reste en deçà des MacBook en termes d’endurance, mais suffisant pour une journée de travail intense.

Les fonctionnalités marquantes de l’iPad Pro M4

Avec l’iPad Pro M4, Apple repousse encore les limites en matière d’expérience utilisateur. Cette petite tablette regorge de fonctionnalités avancées qui permettent un usage professionnel et créatif. On note tout de même que la richesse de ses fonctionnalités et la profondeur avec lesquelles nous pouvons les exploiter repose en partie sur ses accessoires vendus indépendamment de la tablette elle-même.

Un écran OLED pour une qualité d’image inégalée

L’iPad Pro M4 bénéficie d’un écran OLED en tandem, c’est-à-dire que deux écrans OLED sont superposés l’un sur l’autre. Il s’agit là d’une première dans la gamme. Cet écran procure une qualité d’image exceptionnelle. Grâce à cette technologie, les contrastes sont profonds, les noirs sont parfaits et les couleurs éclatantes. Ainsi, même en conditions de forte luminosité ambiante, l’affichage reste net et sans reflets.

Avec une luminosité atteignant jusqu’à 1600 nits en HDR et une couverture de couleurs étendue (136 % de l’espace sRGB, 91 % DCI-P3), cet écran est fait pour visionner du contenu multimédia ou travailler sur des projets graphiques.

Magic Keyboard : Son clavier complet et réactif

Le Magic Keyboard est doté de touches rétroéclairées et d’une rangée de 14 touches de fonction pour ajuster à votre convenance la luminosité, le volume ou accéder rapidement aux commandes principales.

Le trackpad en verre grand format que possède ce clavier rend l’utilisation plus confortable. Il est même doté d’un repose-poignet en aluminium pour une navigation sans gêne ressentie. On s’approche du confort d’utilisation d’un MacBook.

Apple Pencil Pro : Un outil créatif de précision

Le stylet de dernier cri, l’Apple Pencil Pro, intègre des commandes tactiles novatrices qui améliorent la précision de son utilisation. La fonction « squeeze » (pression sur le stylet) permet d’ouvrir d’un seul coup une palette d’outils pertinents pour un accès rapide aux paramètres de dessin ou d’écriture. La possibilité d’incliner le stylet pour varier l’épaisseur des traits apporte une fluidité naturelle aux créateurs graphiques et aux amateurs d’écriture manuscrite.

Finalement, la surpuissante iPad Pro M4 est excellente pour les graphistes et les amateurs de streaming. Sa qualité d’image, ses performances, son autonomie et la précision apportée par ses accessoires la rendent aussi agréable qu’utile au quotidien. Si vous êtes prêt à mettre le prix dans une tablette Apple, vous pouvez miser sur elle.